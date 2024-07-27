跨境賣淫集團拘39人 月營業額300萬 性工作者全內地人

東九龍總區反三合會行動組自今年5月起，發現一個活躍於該區的三合會正擴展非法賣淫活動。該集團透過一個廣東省接頭人招攬有意來港賣淫的女子，安排她們到九龍區不同酒店工作，當中包括外資的五星級酒店。

獲安排來港賣淫 最小17歲

東九龍總區刑事部聯同深圳市公安局刑事偵查局交流情報，聯手識別犯罪成員身分及角色，經過3個月調查，前日及昨日展開「火原」行動，拘捕5男34女，包括一名集團主腦、6名骨幹成員及32名性工作者，年齡17至75歲，部分人懷疑有三合會背景。行動中，警方檢取11萬元現金，凍結3個銀行戶口內435萬元存款，相信有人用該些戶口清洗合共3300萬元犯罪得益。

黑幫營運 主腦骨幹7人被捕

涉案集團相信由黑幫操控，集團成員於內地安排性工作者以雙程證來港，入住酒店賣淫，照顧生活所需，並提供性感內衣、性感制服、避孕藥、避孕套、日常用品等。成員通過社交平台如Telegram發布賣淫女子穿著校服或特定職業制服的性感照，吸引嫖客光顧。嫖客需在酒店附近等候，臨近約定時間才得知酒店房號。嫖客直接向性工作者支付現金，集團成員會定時到酒店向性工作者收取一半得益，並存入一些涉用作洗黑錢的銀行戶口。

酒店交易 包括五星級

警方前日起一連兩日連同入境處執法，前日早上於觀塘及尖沙嘴3間酒店放蛇，以違反逗留條件罪拘捕25名持雙程證來港的性工作者，年齡17至46歲。兩集團骨幹涉依靠他人賣淫的收入為生被捕，分別為51歲本地女子及30歲持雙程證的內地男子，警方於前者身上檢取11萬元現金，懷疑是她當日收取的賣淫得益。

警方昨以控制他人賣淫罪名拘捕集團主腦及兩名集團骨幹，年齡27至46歲，部分人有三合會背景。另有一名56歲本地女子涉洗黑錢罪被捕。7名持雙程證的性工作者涉違反逗留條件被捕，介乎33至38歲；75歲本地男子涉嫌准許處所賣淫罪被捕。