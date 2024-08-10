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港聞

港聞二

無駕照青年五度偷小巴 上大帽山載友遊車河

【明報專訊】19歲青年涉在今年2月及4月，五度偷走紅色及綠色小巴，他早前承認未獲授權而取用運輸工具等15項控罪，案情指他曾由旺角駕車至大帽山郊野公園，亦曾接載朋友到昂船洲碼頭。案件昨於西九龍裁判法院判刑。

報告指被告守法意識薄

官判入更生中心

青少年罪犯評估專案小組報告指，被告欠缺乏自理能力、守法意識薄弱，反思流於表面，需要更大的衝擊喚醒被告，協助重回人生軌道。裁判官曾慶東接納報告內容，判處被告入更生中心。

被告盧啟進（19歲）被控5項未獲授權而取用運輸工具、5項駕駛時無駕駛執照、5項沒有第三者保險而使用汽車罪。辯方求情稱被告已有悔意，承諾會遵守命令、改過自新。

保釋期間再犯案 控5項偷車等

根據承認案情，今年2月19日凌晨3時，一輛插有車匙的紅色小巴停泊旺角花園街宏景大廈外，司機及後發現小巴不知所終報案。同日下午，被告學校社工見被告在香港仔南朗山道駕駛小巴，心感奇怪報案，警方到場拘捕被告，被告獲准保釋。

同年4月初，被告再度犯案，分別於花園街範圍偷走兩輛紅色小巴，以及在深水埗西邨路榮俊樓外、九江街近長沙灣道偷走兩輛綠色小巴。

被告4月8日被捕，警誡下承認沒有駕駛執照，因有趣而偷走小巴，見小巴門未鎖，車內有車匙，遂上車啟動引擎。被告曾由旺角駕車至昂船洲、大帽山郊野公園，另曾在深水埗區內駕車；其中一次偷小巴曾接載朋友到昂船洲碼頭。

【案件編號：WKCC 1521/24】

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