港大生涉非禮組媽 續准保釋押後裁決

被告潘啟堯（21歲）否認2021年12月31日在港大李兆基堂某房間內兩度非禮X。控方結案陳辭指被告證供完全不可信，案發時非如辯方所述受酒精影響，且醉酒並非抗辯理由，法庭不應接納。

就第二項非禮罪，裁判官關注若法庭接納X的證供，被告曾展示性器官，是否構成猥褻侵犯。辯方認為被告與X需有接觸，鑑於二人關係，X亦無感到害怕。

被告稱醉酒 否認展示下體

據庭上證供，被告2021年由副學士升讀港大，現為四年級生。控方案情指當日凌晨，酒會完結後只餘被告、X和一名正睡着的男組員在房內，被告不似喝醉。X收拾時感覺有硬物碰撞她臀部一下，後意識到是被告下體，被告一度與男組員離開，及後獨自折返房間，更要求X幫他「解決」，暗示性交，稱「如果我抽嘢好大呢？」X質問被告「你當我係咩？」被告反而從褲子內掏出下體。被告自辯時否認曾掏出陽具和以下體摩擦X。

【案件編號：ESCC 2419/23】