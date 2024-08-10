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港聞

港聞二

港大生涉非禮組媽 續准保釋押後裁決

【明報專訊】港大男學生於3年前除夕夜涉嫌在歡送「組媽」的酒會散席後非禮該組媽，他否認兩項猥褻侵犯罪，案件昨在東區裁判法院續審。控辯雙方早前已向法庭呈交書面結案陳辭，昨簡短口頭補充。辯方表示有意再補充案例，裁判官指示雙方於限期前存檔陳辭和回應，並押後裁決至8月20日；被告續准保釋。

被告潘啟堯（21歲）否認2021年12月31日在港大李兆基堂某房間內兩度非禮X。控方結案陳辭指被告證供完全不可信，案發時非如辯方所述受酒精影響，且醉酒並非抗辯理由，法庭不應接納。

就第二項非禮罪，裁判官關注若法庭接納X的證供，被告曾展示性器官，是否構成猥褻侵犯。辯方認為被告與X需有接觸，鑑於二人關係，X亦無感到害怕。

被告稱醉酒 否認展示下體

據庭上證供，被告2021年由副學士升讀港大，現為四年級生。控方案情指當日凌晨，酒會完結後只餘被告、X和一名正睡着的男組員在房內，被告不似喝醉。X收拾時感覺有硬物碰撞她臀部一下，後意識到是被告下體，被告一度與男組員離開，及後獨自折返房間，更要求X幫他「解決」，暗示性交，稱「如果我抽嘢好大呢？」X質問被告「你當我係咩？」被告反而從褲子內掏出下體。被告自辯時否認曾掏出陽具和以下體摩擦X。

【案件編號：ESCC 2419/23】

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