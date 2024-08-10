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港聞

港聞二

內地漢否認強姦妻子 事主着幼子「唔好望過嚟」

【明報專訊】從內地來港的男子涉嫌恐嚇輕度智障的妻子，並在4歲幼子面前強姦妻子。案件昨於高院續審，事主於錄影會面中提及，當日被告將她和兒子騙上酒店房後，強行抱她上牀。事主拒絕性交，更指「個仔會望到」，但被告強姦事主。事主泣述當時兒子「靜咗」，又問「媽咪點解唔著衫」，事主着兒子不要再望她，稱「媽咪返屋企再話你知」。

案發時兩人正辦離婚

被告Y.S.（現44歲）否認各一項刑事恐嚇、作出多項傾向並意圖妨礙司法公正的作為、強姦罪。控方播放事主X（現38歲）的錄影會面片段，X指被告與她2016年結婚後育有一子，2021年11月兩人正辦理離婚。

同月21日，被告上門要求X幫忙用身分證登記電話服務，惟X拒絕，被告語氣「好惡死」，當晚恐嚇X稱「我殺人都敢，你信唔信我攞把刀嚟捅死你同埋個仔，搵人捉走你個妹」。兩天後，X與胞妹報警。至12月3日，X帶兒子上幼稚園後，被告尾隨X及罵X為「弱智妹」，要求X不要上庭指證他。

同月21日，被告藉詞讓X拿取X胞妹的罪證，將母子帶到他租住的酒店房。被告突然除下衣服及抱X上牀，X稱「唔可以，我唔鍾意，個仔會望到」，被告卻指「唔怕，用張被冚住」，並強姦X及在X體內射精。事後兒子問她為何不穿衣服，X向兒子說「唔好望過嚟，媽咪返屋企再話你知」。當X問被告拿取胞妹的罪證，被告指「罪證咁易畀人咩」，然後欲拿500元給X，但X拒收。翌年X驗出懷孕，並做手術人工流產。

【案件編號：HCCC 205/22】

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