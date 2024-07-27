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被指欠薪 海迅物流欠供160萬積金 勞處稱已提僱主按時出糧 積金局警告或民事申索

【明報專訊】本地物流公司「海迅供應鏈」繼去年涉嫌欠薪，近日再有員工指未獲發今年6月的工資，勞工處昨回應本報查詢表示，接獲該公司部分員工的欠薪求助，正跟進事件，已提醒僱主依時支付僱員工資。積金局昨回應本報查詢，指海迅供應鏈旗下的「海迅人力資源有限公司」未為約400名員工繳交強積金供款及附加費，涉約160萬元，已展開跟進，並要求該公司立即補交欠款，否則會向法庭民事申索。

明報記者 楊晨

海迅截稿前未回應

本報昨向海迅供應鏈查詢有關欠薪指控是否屬實，及有何回應及跟進行動，截稿前未有回應。

巿道低迷下，勞資糾紛求助增。勞工處昨回應本報查詢稱，勞工處勞資關係科去年全年共處理4412宗涉及工資糾紛的勞資糾紛及申索聲請，今年1至7月則已有2986宗。

去年4412宗勞資糾紛

今年首7月2986宗

勞聯副主席譚金蓮表示，今年每月均接獲逾500個工友涉及工資糾紛的查詢及求助，當中逾半涉建造業，指該行業多為外判，工友追討工資困難。譚稱今年餐飲業求助較去年升約一兩成，料與消費市道低迷有關。

facebook群組「裁員炒人消息關注組」今年5月起陸續有帖文指海迅拖糧。

勞工處昨證實接獲海迅部分員工欠薪求助，但未提供具體人數，稱正跟進並已提醒僱主須按《僱傭條例》工資期屆滿後7天內支付工資。

積金局昨稱，海迅旗下海迅人力資源未為約400名員工繳交強積金供款及附加費，涉約160萬元，包括5月至今向積金局投訴的9名投訴人。局方展開跟進，要求該公司立即補交，否則入稟民事申索。

根據海迅網頁，公司2011年5月創立，直接聘用逾2000員工，貨車826架，倉儲服務遍佈全港，總計倉儲量300萬平方呎。

去年傳拖糧 稱多人放假核對需時

當時承諾不再發生同類事件

海迅供應鏈去年傳出拖欠薪金，當時海訊回應稱未能準時發放薪金，因大量同事休假，核對考勤紀錄及薪酬時間不足，並承諾不會再發生同類事件。

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