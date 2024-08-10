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港聞

港聞二

「紅隧塞車西隧才去」 的士司機拒載罪成罰1500

【明報專訊】59歲的士司機涉嫌於迪士尼樂園的士站不願經紅隧過海而拒載乘客，他否認一項「在的士站沒有接受租用」票控控罪，昨於西九龍裁判法院受審。他強調自己非求財的人，根據自己專業操守不會拒載。裁判官何慧嫻裁決稱，被告對當日發生的事已無印象，只從其人格及一般做法簡單否認指控，而事主口供清晰直接，亦與被告無怨無仇，裁定罪成，罰款1500元。

被告已忘 官：事主口供清晰

被告梁衍衡求情稱，現時與母同住、倚靠積蓄維生，因患腸胃病及坐骨神經問題正排期體檢。何官考慮到案件性質、被告的經濟狀况，以及過往沒有交通定罪紀錄，判罰1500元，分3期繳交。

事主潘慧（音譯）作供稱，去年6月2日與家人一行7人在迪士尼樂園遊玩，下午3時許到的士站欲乘的士回家。當時被告為的士站第一輛的士，沒有冚旗，潘讓父母及兩個小孩上車，關門後在窗邊指示被告經紅隧載客到告士打道，惟被告稱「紅隧塞車，行西隧先去」，並喚潘的家人下車。潘拍下被告車牌後，隨即致電交通投訴組投訴。

無律師代表的被告自行盤問證人稱，他一般會首先詢問客人有沒有港元，後再解釋走哪條隧道比較快捷。潘稱，她當時講廣東話，被告怎會問她有沒有港元；她亦有提出紅隧在下午3時不會塞車，但被告不聽勸喻，稱「唔行西隧就落車」。潘又反對被告當天有冚旗，因她被拒絕後，排後面的乘客上到車。

被告稱一般不拒載 上庭挽自尊

何官裁定表證成立，被告自辯稱已有10年駕的士經驗，近半年因健康狀况沒工作。被告承認對當日的事已無記憶，但一般而言，若他解釋道路狀况後乘客仍堅持，會按要求行車。被告結案陳辭稱，「我之前個經歷係唔會拒絕乘客，所以我多次上庭都要攞番個自尊」。據其經驗，拒載原因有三，包括沒有港元的內地乘客、被要求超載，或者他當時已冚旗等待已預約乘客。

【案件編號：WKS 17739/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 罰款 拒載 的士司機

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