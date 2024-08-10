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港聞二

嶼北感染控制中心用地交回 供亞博擴建

【明報專訊】2021年新冠疫情期間啟用的北大嶼山醫院香港感染控制中心，政府昨日公布將釋出用地，配合機管局明年首季啓動亞博館二期的擴建工程。至於相關用地的設施，將轉移至其他合適地方重組再用，包括機電設備分批於本港的醫院及醫療設施重用。另外，土木工程拓展署今年6月起開始轉移位於青衣、洪水橋及港珠澳大橋香港口岸人工島的設施，料第三季內完成以釋出用地。

3處設施本季轉移 釋出用地

北大嶼山醫院香港感染控制中心2021年2月啟用。政府昨發稿稱，為貫徹善用中央援建設施的原則，會將上述用地設施轉移至其他合適地方重組再用，其中醫療儀器、配套設備、家具和消耗品，分配予醫管局轄下各醫院聯網公立醫院繼續使用；而以「組裝合成」建築法建造的隔離病房單元，會在政府及公營機構工程項目工地用作工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。

感染控制中心在第五波新冠疫情期間最高峰時共逾650名病人同時治療。本港自去年初起逐步復常，醫管局曾將感染其他高傳染性傳染病病人安排到中心隔離及接受相應治療。中心去年11月轉為備用狀態，整段運作期間共接收病人逾20,700人次。

洪水橋用地將建棕廈 爭下月招標

至於其他社區隔離及治療設施，其中洪水橋社區隔離設施會按北部都會區產業用地發展，興建多層現代產業大樓，並為部分受影響棕地作業提供重置空間，發展局正爭取今年9月招標。政府稱目標是保持本港面對疫情變化的應對能力，同時顧及本港經濟、民生和社會需要，分階段釋出用地或原址善用設施作其他用途，適時公布和實行有關工作。

相關字詞﹕機管局 亞博館 新冠疫情 北大嶼山醫院香港感染控制中心 社區隔離治療設施

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