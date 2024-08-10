蛾患延政總康署捉蟲  專家批樹策無用 西港島重災 發展局：常秘主持會議增措施成效

明報記者 黃嘉妍

特首辦外古樹被啃 清蟲職員：10餘蟲好正常

本報記者昨午隨袁達成到政總觀察，當中近「門常開」兩棵榕樹最嚴重，分別四成或以上及兩三成樹葉被啃，頂層樹葉變得稀疏，部分枝條樹葉亦已脫落或有咬痕。特首辦旁的9棵垂葉榕亦有約一成樹葉被食，對出的古樹（LCSD CW/128）有約一成樹葉被啃。昨午近2時一名鄧姓二級康樂助理員及兩名工人分別在該古樹拍照記錄及撿走蛾蟲，並用草蓆包裹樹幹。據兩名工人稱，昨在古樹範圍共清理20多條蛾蟲。被問到是否接獲傳媒查詢或市民通報才派員處理時，康樂助理員稱上司早兩日巡查時已發現蟲，認為情况輕微。他續稱，正常每棵樹都有蟲，屬自然生態，「無理由殺晒所有蟲，10多粒（蟲）好正常，基本上平時就不會來」。

康署：未見蔓延近中信大廈古樹

綜合發展局回應本報查詢及facebook帖文，該局稱現有3棵港島古樹名木受朱紅毛斑蛾影響，但無受蛾蟲影響港島樹木數字，重申昆蟲與樹木都是自然生態系統一部分，榕樹與蛾蟲並存是正常現象，因近年由於氣候變化，朱紅毛斑蛾數目增加。樹木辦與部門會定期監察蛾蟲情况，並透過由發展局常任秘書長（工務）主持的定期會議，交流、學習及協調以提升預防及控制措施成效。康文署則稱，添馬公園其中兩棵細葉榕及附近一棵古樹有小量朱紅毛斑蛾幼蟲、蛾蛹及小量葉片有咬食痕迹，而近中信大廈另一古樹（LCSD CW/129）則未發現蛾蟲，認為整體樹木健康無大問題，亦未見蔓延迹象。

長春社總監蘇國賢稱，今年總體受蟲害影響的樹較往年多，平均約有四五成樹葉被啃，雖然嚴重但程度未及數年前新界啃至光禿。對於朱紅毛斑蛾蟲跨區爆發，蘇稱蛾蟲飛行距離不遠，但可隨交通工具或其他人為因素由新界蔓延至九龍及港島。

樹藝師：昔措施急就章 今最佳防治期

袁達成形容當局控制措施「行之無效」，當年推出的防治措施「急就章、東拼西湊」，舉例辣椒水噴樹的建議成效不大，因蛾蟲可能躲在葉底避免噴灑，亦無定期派員撿走害蟲。他說現階段蛾蟲開始爬到樹下或泥土結蛹，是防治最佳時期，建議清除藏於樹皮或樹根隙縫的蟲及蛹；倘觀察到樹頂變黃或有成蟲飛時，可落藥令幼蟲進食有毒樹葉，以緩減蛾蟲數量。

（城市保育）