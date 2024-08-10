或未充分用 申訴署查老殘暫託服務 引意見稱申請繁缺配套分佈不均

審視規劃流程監察推廣

申訴專員公署昨發稿稱，社會不時發生照顧者疑不堪壓力的倫常慘案，而「以老護老」、「以老護殘」、「以殘護殘」失救悲劇時有發生，照顧者日常生活面對困難及承受巨大壓力，是「老大難」的民生問題。申訴專員陳積志表示，現屆政府已透過多管齊下方式支援照顧者，惟希望透過這項調查行動，審視有否進一步提升及改善相關措施空間，涵蓋服務規劃、申請流程、提供予照顧者的配套及資訊、服務質素及使用率的監察，以及服務推廣及宣傳工作等運作安排，歡迎市民在下月9日前書面提出意見。

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院長黃於唱昨在港台《千禧年代》表示，近年日本長者佔整體人口比例約25%，當地政府投放資源至長者照顧服務則佔國民生產總值2%；相反本港長者佔22%至23%人口比例，投放資源只佔本地生產總值0.6%，認為「相差很遠」，「如果花多百分之一，就是300億這樣的數目」。

學者倡效日本增護老資源

黃於唱稱，很多慘案涉及照顧者壓力大、憂慮或精神受困，未必主動求助，需有人手了解情况，以及提供支援途徑與服務。

社協倡用綜援資料篩高危個案

社署日前回覆查詢提到，署方職員去年11月曾覆檢觀塘涉案母子綜援個案，了解生活狀况，對方未表示有其他福利服務需要。社區組織協會幹事阮淑茵昨在同一節目稱，類似悲劇近年一直重演，而保障部職員家訪時，主要是審查受助人經濟狀况是否符合綜援申請資格，包括受助人居住環境、地址及住戶人數是否與申報一樣，不會了解受助人社區支援的需要。阮淑茵建議政府考慮使用綜援的資料，篩選出可能的高危個案；而房署亦有登記「雙老住戶」，相關平台亦有助找到有需要的個案；剩下的個案才依靠外展及街站等接觸。

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