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港聞二

父久病子腦癎女年幼 裝修工小休間猝死

【明報專訊】五旬裝修工昨午2時許於將軍澳唐明苑一大廈梯間疑吸煙時暈倒，送院不治，死因待驗屍確定。事主遺下患腦癇的兒子、就讀初中的女兒及患長期病的父親，目前照顧家庭的重任落在其妻。黃太流淚慨嘆未接受到丈夫死訊，「突然之間醫院打嚟，話你老公急救緊，到醫院，（人）無咗喇」，未知日後如何打算。

54歲裝修工黃杰雄一家5人同住一公屋單位。黃太說丈夫有高血壓及痛風，無心臟問題，雖有吸煙習慣，但無飲酒。她說丈夫上月底至前日都有開工，昨日原定放假，臨時受朋友所託到唐明苑裝修。據黃太了解，丈夫昨早9時許出門開工，與朋友午飯後返回單位繼續工作，丈夫向朋友稱胸口不適「好翳焗」，去後樓梯吸煙及「唞一唞」，數十分鐘後被保安發現暈倒及報警。

妻指夫上月底開工至昨 哭嘆未接受到

黃太自言未接受到丈夫離世，「我覺得好似發一場夢咁，唔知真定假」，目前不敢向老爺交代死訊，怕他受不住刺激。黃太稱，24歲的兒子不知道是否不明白，心情似乎沒大變化，預備升中二的12歲女兒則很不開心。

黃太又說，丈夫從事裝修工作近30年，專職木工，散工為主，但因要照顧老父和兒子，即使有人找他開工，有時都未能上班；返通宵更、從事飲食業的她作息近乎相反，故近兩日兩人沒機會交談，丈夫亦無留下說話。黃太稱，兒子小時候感染腦膜炎後患上腦癇，需長期照顧，曾於庇護工場上班，目前無業；老爺有長期病，平時起居飲食靠丈夫照顧，包括洗澡、帶他覆診等，她會考慮向社署求助。

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