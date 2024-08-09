旺角開無牌餐廳 3越籍男女認賣貓狗肉

4名越南籍被告依次為Nguyen Manh Dat、Tran Quang Tan、Le Thi Oanh及Tran Nhat Minh，年齡介乎16至50歲。首3人各承認一項「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」罪；同承認「售賣或允許他人售賣狗肉作食物」罪及「使用或允許他人使用狗肉或貓肉作食物」罪；次被告另承認經營食肆業務而無領有食環署長批出的牌照罪。

第四被告否認控罪 9月審

第四被告否認兩項涉及貓狗肉的控罪，和禁止接受僱傭工作及開辦業務等罪；次被告將於第四被告即其子案件中任辯方證人。

餐廳營運3個月 3人非法入境

認罪被告承認案情稱，漁護署今年2月7日接報有人懷疑售賣狗肉，翌日漁護署人員在涉案單位放蛇，點選越南菜和外賣狗肉，售逾千元。2月29日警方、漁護署和食環署聯合行動，放蛇人員認出3名被告，首被告開門、落單、處理食材和將外賣蒸狗肉拿給人員；次被告處理單據；第三被告在廚房處理食材。人員同日拘捕3人，並在該處搜出34袋貓肉和狗肉，共逾35公斤，食環署證實該處無牌經營餐廳。

首被告警誡下稱不知食物含貓和狗肉；次被告承認售賣狗和貓肉，由他烹調食材，每月向越南水手購買，但否認屠殺貓狗。次被告又指他使用妻子即第三被告的社交平台宣傳和接單。次被告2020年為避債來港，案發前餐廳已營運約3個月。第三被告自稱文盲，對餐廳和宣傳不知情。入境處確認3名被告分別於2020年至2023年非法入境香港。

【案件編號：WKCC 2043/24】