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港聞二

天水圍青年宿舍暫百申請 基金會：聯絡前海提供創業支援

【明報專訊】「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」第四個項目「琇居」招租，琇居行政總監蔡承憲稱，上周五至今已收到約百宗申請，指任何時間都接受申請，首批申請者會於本月下旬至下月下旬面見，合資格者最快10月1日入住。入住青年至少要參與200小時社區或志願服務，計劃亦有職業導向計劃、各行業從業者分享會、實習及文化交流等活動，供有興趣的入住人士參加。

琇居前身為天水圍悅品酒店，共336間房，提供最多672個宿位，平均月租3500元，項目由天水圍居民服務協會基金會有限公司與億京發展及策劃有限公司合作推出。

採計分制 申請者須面試

蔡承憲透露，將成立「申請及評核委員會」遴選申請，並採用計分制編配單位，考慮因素包括家庭狀况、現居住環境等，再按申請先後及單位空缺，邀申請人面談。

琇居管治委員會成員基金會主席梁志祥說，入住率愈高愈好，已與大灣區一些單位合作，為入住青年提供專業及創業支援，初步聯絡前海青年創業基地，會準備直通兩地巴士接送參加者，至於計劃會否納入社區服務時數，需再與民青局討論。200小時的社區服務時數為續約考慮因素之一，他稱曾與元朗民政專員討論，研參與關愛隊義工服務可否計入服務時數，「答案係正面、積極」。

冀日後讓商業機構配對入住者

就入住青年的生涯規劃配套，委員葉俊遠說曾與不同公司和機構聯絡，面見申請者亦會詢問其職業導向，冀日後可讓商業機構配對入住青年，強調着重生涯規劃及職業導向的項目。

大學畢業不久的申請者阿俊稱，他現從事倉務，月入萬多元，居住流浮山的他表示是受宿舍位置吸引，附近有輕鐵和巴士站，出入方便，他稱若成功入住希望參加職業導向，冀獲職涯意見。另一申請者大專生May說，因與家人生活作息不同，亦冀有更多私人空間，故決定申請。

申請人須為在職香港永久性居民，年介18至31歲，在港無擁有物業；單人申請的收入上限2.8萬元，雙人申請上限則為5.6萬，總資產淨值亦分別不得超過39萬元及78萬元，公屋或中轉屋申請者亦符合宿舍申請資格。

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