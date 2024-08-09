內地漢涉幼子前姦智障妻 逼銷刑恐案

被告與事主香港結婚

被告Y.S.（現44歲），案件由4女3男組成的陪審團審理。控辯雙方承認事實稱，被告和事主X（現38歲）2016年在香港結婚後育有一子。

要求代登記電話不果

「信唔信攞刀捅死你」

控方開案陳辭稱，案發2021年11月21日，被告喚醒在家中睡覺的X，要求她幫忙用身分證登記電話服務，惟X拒絕。被告以粗言辱罵X，X驚慌下帶當時4歲的兒子出外。同晚X在廚房清洗東西時，被告恐嚇她稱「我殺人都敢，你信唔信我攞把刀嚟捅死你同埋個仔，搵人捉走你個妹」，X受驚帶兒子入房。兩天後，X與胞妹報警，被告之後涉刑恐提堂獲准保釋，其間不准直接或間接接觸X。

至12月3日，X帶兒子上幼稚園見到被告，被告上前跟X說「你有精神病又弱智，又有抑鬱症，點上庭？邊個會信你講嘢？」。同月14日，被告再在X接兒子放學時叫X不要上庭指證他，說「你學咩嘢人去上庭？同我快啲嗌你個妹銷案」。

事主人工流產

驗DNA證被告經手

於12月21日，被告在X接兒子放學後找她，藉詞讓X拿取X胞妹的罪證，提出帶兩人到他附近租住的酒店房間，X擔心妹妹之下順從。被告在兒子面前除下衣服及抱X上牀，沒用安全套並強姦她，事後欲給500元，X拒收。翌年1月被告檢查驗出懷孕，2月做手術人工流產，DNA檢驗證實被告是胚胎父親。被告再度被捕後在警誡下稱，「嗰個係我老婆嚟」。審訊今續，控方將傳召X及其胞妹作供。

【案件編號：HCCC 205/22】