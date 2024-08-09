港換錢黨澳門賭場贏錢 疑遭謀財害命伏屍酒店

前日下午4時57分，司警接報指一名香港中年男子在路氹一間酒店房間死亡。死者頸有長20厘米致命割傷、前額骨裂及多處不同程度損傷，房內發現斷成兩段共長6厘米染血刀片，未發現完整兇器，相信現場已被清理。

案發3小時拘港女內地男

司警於案件揭發後3小時先後拘捕48歲姓鄧香港女子及40歲姓楊內地男子，兩人報稱無業。調查顯示死者在澳門從事非法兌換至少半年，近日租住案發酒店房間，前日凌晨在娛樂場贏錢，兌走約250萬港元現金。

內地男酒店攜袋離開轉交女子

死者早上10時返回酒店房，楊男曾進入事主房間，逗留個半小時後取走一袋物品，到酒店大堂暗角將懷疑現金交予鄧女。楊中午折返房間逗留約3小時，並於下午3時乘的士離開。

司警在案發酒店娛樂場和附近街道先後緝獲兩人，並在楊身上和其氹仔租住居所搜獲130萬港元贓款。楊本月3日入境，跟隨死者在當地從事換錢工作約3個月。楊疑因賭場失利起意謀財害命，並透過鄧將部分贓款兌換成籌碼，交由其他換錢黨電子轉帳銀行帳戶。