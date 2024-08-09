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Goree美白霜水銀超標2萬倍 菲傭中毒 留醫穩定 防護中心籲停用同品牌3產品

【明報專訊】衛生防護中心及海關呼籲市民停用「Goree」品牌的3款美白潤膚霜。早前一名43歲女子使用Goree美白潤膚霜後水銀中毒，目前仍然留醫，情况穩定，據了解女子為一名菲傭。翻查資料，海關去年1月曾檢獲其中兩款有問題水銀超標潤膚霜，與今次有問題潤膚霜相同，據悉該案海關已檢控被捕人。

長期接觸水銀可損腎神經

衛生防護中心接獲醫管局通報一宗水銀中毒個案，一名43歲女病人表示曾使用兩款「Goree」美白潤膚霜約數星期，入院診斷證實有蛋白尿，尿、血樣本分別發現水銀含量高於參考水平，懷疑與使用上述產品有關。

事主目前留院，情况穩定。政府化驗所化驗其中一款「Goree Beauty Cream」產品，顯示含有過量水銀。個案已轉交執法部門跟進調查。中心表示，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，嚴重可引致腎衰竭，呼籲市民停用有問題的產品。

海關消費者保障科消費品安全課高級調查主任甘承羲表示，早前接獲部門轉介一宗使用美白潤膚霜後水銀中毒個案，測試證實該款潤膚霜含水銀成分超出相關化妝品衛生標準上限2.3萬倍；另外兩款美白潤膚霜含水銀成分超出標準上限2.4萬倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。另外，海關發現3款產品包裝只附有英文警告或警誡字句，沒有中文，涉嫌違反上述條例的附屬法例。

中環零售店拘店員負責人

海關接報後派員到中環一零售店舖調查，於店內檢取共352盒涉事潤膚霜，拘捕一名40歲男負責人及一名45歲女售貨員，兩人已獲保釋候查。據了解，被捕男子巴基斯坦籍，女子菲律賓籍，兩人均持香港身分證，暫無證據顯示兩人為涉事產品代理，貨源仍在調查中，至於涉案產品零售價每瓶約數十元。

海關籲僱主留意家傭有否使用

甘承羲表示，海關已向該零售商發出禁制通知書，禁止該店繼續出售涉案產品。另外，海關人員到香港各區巡查，暫無發現該3款貨品於市面上有售。甘續稱，由於轉介個案的女事主為家傭，故特別提醒僱主留意家中外傭有否使用該3款產品。

相關字詞﹕水銀

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