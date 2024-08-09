房協地盤辦公室 工友可打波睇戲

【明報專訊】房屋協會正推出多項ESG（環境、社會、管治）措施，提升工地管理。房協總監（工程策劃）張冠華昨稱，目前有4個地盤正興建MiC（組裝合成建築法）多功能辦公室，其中啟德2B1和安達臣道R2-4地盤預計今年10月啟用，除有綜合寫字樓和模擬安全培訓中心，工友亦可在休憩區打籃球、舉行早會、晚間放電影等，亦設飯盒售賣機，並定期安排護士幫工友量度體溫，冀構建功能集中的協作空間，提升工地環境和員工歸屬感。
4地盤正建 MiC製成可重用
張冠華稱，MiC辦公室由房協出資，承建商可在往後項目重用。他說安達臣道R2-4地盤除設MiC辦公室外，亦會在進行上蓋工程時試用金屬棚架技術，結構較竹棚穩固耐用，亦可重用，既環保又安全。
為免承建商慳錢忽略地盤安全，房協已在所有新建築項目採納「安全支付計劃」（Pay for Safety Scheme），即在合約預留充足金額作安全措施開支，工程成本高於25億元項目房協會向承建商支付800萬至900萬元，低於25億元則付400萬至500萬元，佔合約總額約0.3%至0.6%。
安全智慧工地 12工地已用
房協現時手上項目逾20個，部分仍在規劃階段，當中17個已在不同建築階段。張冠華稱，去年3月推出的「安全智慧工地」系統已列為招標條款之一，現已在12個工地使用，其餘未推行是因工地已接近完工；實施的工地會設「中央管理系統」，讓專責人員監察和分析地盤實時數據，提升監控和安全。
租金檢討結果月內公布
發展局前日（7日）稱，粉嶺百和路專用安置屋邨10月將開始接受編配申請。被問到能否今年內建成，房協稱正密切留意工程進度，會適時公布建成時間，並全力配合於10月接受申請，屆時會公布特惠租金等細節安排。至於兩年一度的出租屋邨租金檢討，房協稱今月內會公布檢討結果，並據機制衡量租戶負擔能力和屋邨營運成本等因素。