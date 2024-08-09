房協地盤辦公室 工友可打波睇戲

4地盤正建 MiC製成可重用

張冠華稱，MiC辦公室由房協出資，承建商可在往後項目重用。他說安達臣道R2-4地盤除設MiC辦公室外，亦會在進行上蓋工程時試用金屬棚架技術，結構較竹棚穩固耐用，亦可重用，既環保又安全。

為免承建商慳錢忽略地盤安全，房協已在所有新建築項目採納「安全支付計劃」（Pay for Safety Scheme），即在合約預留充足金額作安全措施開支，工程成本高於25億元項目房協會向承建商支付800萬至900萬元，低於25億元則付400萬至500萬元，佔合約總額約0.3%至0.6%。

安全智慧工地 12工地已用

房協現時手上項目逾20個，部分仍在規劃階段，當中17個已在不同建築階段。張冠華稱，去年3月推出的「安全智慧工地」系統已列為招標條款之一，現已在12個工地使用，其餘未推行是因工地已接近完工；實施的工地會設「中央管理系統」，讓專責人員監察和分析地盤實時數據，提升監控和安全。

租金檢討結果月內公布

發展局前日（7日）稱，粉嶺百和路專用安置屋邨10月將開始接受編配申請。被問到能否今年內建成，房協稱正密切留意工程進度，會適時公布建成時間，並全力配合於10月接受申請，屆時會公布特惠租金等細節安排。至於兩年一度的出租屋邨租金檢討，房協稱今月內會公布檢討結果，並據機制衡量租戶負擔能力和屋邨營運成本等因素。