精混水潑女途人 城大博士生認非禮

被告來常偉（26歲、城大博士生）報稱居於深圳，需普通話傳譯。控方昨申請將被告原先面對的作出有違公德的行為罪修訂為非禮罪，並新增交替的有意圖而遊蕩罪，最終被告承認一項非禮罪。

獲全額資助讀書 求情稱通宵做實驗

辯方求情稱，被告現為城大神經科學系博士生，獲全額獎學金資助，尚餘一兩年便修畢課程。被告求情信稱案發前10天通宵達旦做實驗，承受很大壓力，實驗結果不如意，明白行為不要得，望法庭給予機會。城大以案件已進入司法程序稱不便評論，又表示如有需要，會按既定機制和程序跟進。

案情稱，事主X與被告不相識，2024年6月6日下午3時許，X於李達三葉耀珍學術樓地下乘搭扶手電梯到1樓時，感覺背部和臀部濕掉。X無回頭，但立即到洗手間查看，發現遭淋潑不明液體。X保存衣服，其後覺得十分可疑，通報城大保安和警方。

案情續稱，閉路電視片段拍攝到被告看到年輕女子X後馬上跟着對方，在電梯與她保持近距離，並一手用手機舉向X，一手拿着其他東西，跟隨X一會後步往其他方向。女警同年6月11日看到被告從又一城步出，相貌與閉路電視片段中人相似，遂截停和拘捕被告。被告警誡下稱「我不小心把混有精液的水，撒在那個女生背後」。

警方於被告辦公室和實驗室搜查，檢取含被告精液膠製滴管，被告承認滴管屬於他，案發那支已損壞。

【案件編號：WKCC 2559/24】