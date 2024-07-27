新冠「初劑」簡化 mRNA一針視完成

陽性比升 防護中心料病毒或更活躍

防護中心又稱，因應世衛及本港聯合科學委員會建議，政府正與疫苗供應商探討採購JN.1疫苗，預計本年底供本港使用。至於目前本港儲存的科興疫苗10月3日將到期，因應疫苗生產商確認不會再生產滅活疫苗，有意接種者應盡快打針，從未接種一針者應在本月內打針，以趕及接種兩劑疫苗。

正商購新疫苗 料年底可打

高風險優先組別加強劑接種的安排不變，包括50歲或以上包括居於院舍長者、18至49歲長期病患者、6個月大或以上免疫力弱者、孕婦及醫護人員，不論過往曾打多少針，只要與上次接種或感染相距逾6個月已可再打。5歲或以上打一針mRNA或兩針滅活疫苗已視為完整接種初始劑次；6個月至4歲兒童如從未感染，應按疫苗製造商建議打齊兩劑或三劑疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和表示，有關簡化安排是跟隨世衛指引，因大部分人已感染過，打一劑已有效防止重症。他說，近一周已有十多個重症入院，社區亦有不少感染個案，包括小孩及長者，部分人外遊回港。

林永和又稱，暫時新變異病毒株傳染力較強，但未發現會加大重症，市民如已接種或感染相距逾6個月可先接種最新疫苗，毋須等待JN.1疫苗。