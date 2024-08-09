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港聞二

美聯覆核競委 不滿先申寬待未受惠 稱早過中原申請應「先到先得」 續檢控屬濫權

【明報專訊】美聯物業涉連同中原地產合謀定價，被競爭事務委員會入稟控告違反《競爭條例》。中原一方向競委會申請寬待，不被控告；美聯一方申請司法覆核，並要求擱置法律程序，案件昨於高院一併處理。美聯一方表示，美聯比中原更早申請寬待，基於「先到先得」準則，美聯應受惠，否則有損政策透明度。法官關注，假設參與合謀公司都拒絕配合調查，競委會可能一無所獲，但若競委會不給寬待，「又有何問題呢？」

美聯集團、旗下美聯物業和香港置業，以及美聯集團副主席兼董事總經理黃靜怡等5人被控違反競爭法。代表美聯的資深大律師石永泰表示，美聯去年3月率先向競委會申請寬待，中原一方較遲申請，美聯應獲寬待；競委會繼續檢控將構成濫權，法庭應終止訴訟。

指施永青未允助查仍獲寬待 違政策原意

對於中原曾向競委會提交文件，石永泰稱有關證據僅屬傳聞證供，不符合為執法行動提供「重大協助」的定義。石表示，假設有兩間公司合謀定價，其中一公司協助調查，故獲寬待資格，另一公司不獲寬待；前者可隨時拒絕配合調查，撤回之前證據，同時後者被拒絕寬待，情况猶如「兩敗俱傷」（the worst of both worlds）。

官問拒寬待有何問題 稱無助鼓勵舉報

石表示，中原起初和競委會合作不具約束力，從會議文件可見，中原集團主席施永青曾向競委會表明不認同寬待，無法保證中原員工協助調查。石質疑，競委會在施永青欠缺明確承諾下寬待中原，有違政策原意。

法官高浩文關注，假設任何一方都拒絕合作，競委會可能一無所獲，但若競委會不給予寬待，「又有何問題呢？」石永泰承認競委會有權拒批寬待，但指寬待政策旨在提供透明和可預計的誘因，鼓勵公司配合調查，若一間公司「排隊」輪候寬待資格時，不知潛在競爭對手如何協助調查，無助鼓勵涉事者舉報。

競委會方：審視公眾利益始寬待個別公司

代表競委會的資深大律師陳樂信則稱，合謀定價多數秘密進行，涉事者提供資料，有助競委會盡快揭發合謀，故競委會按「先到先得」準則給予寬待。陳說，競委會謹慎審視公眾利益才會寬待個別公司，重點是換取揭發合謀的證據，「不是為寬待而寬待」。

聆訊今續，陳繼續陳辭。

【案件編號：CTEA 3/23、HCAL 490/24】

相關字詞﹕合謀定價 中原集團 美聯集團 司法覆核 競委會

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