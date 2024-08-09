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港聞二

城大研新太陽能電池 「印刷式生產」成本減半

【明報專訊】城市大學研究團隊最近開發出新一代可印刷式「鈣鈦礦太陽能電池」，項目獲政府「產學研1+計劃」資助，目標一年半內建立試驗生產線。城大李兆基講座教授（材料科學）任廣禹表示，新一代電池「可以像印刷報紙一樣快速量產」，耗能較少，生產成本是傳統矽晶太陽能電池約一半。

盼年半內建生產線

任廣禹及研究團隊開發的新一代「鈣鈦礦太陽能電池」，能量轉換效率超過26%，壽命超過20年，媲美現時市場上的傳統太陽能電池技術。任表示，新一代電池整體生產成本便宜一半，電池薄膜以「鈣鈦礦前驅體墨水」製成，容易打印或塗在基板快速量產，又稱相比傳統太陽能電池需經1000℃以上的工序，新一代工序僅需約100℃。此外，新技術較少依賴陽光入射角度及強度，可在摩天大廈窗戶及玻璃安裝太陽能貼膜發電，適合本港環境。

研究團隊計劃一年半內建立一條年產20兆瓦的試驗生產線，盡快推出「鈣鈦礦太陽能電池」產品，交予合作伙伴及投資者做應用試驗。

另外，中大及港大3名學者分別獲頒發本年度「裘槎麥德華前瞻科研大獎」，各獲上限500萬元科研基金。中大醫學院化學病理學系臨牀助理教授黎曦明透過三維組織多重分子顯影與分析系統，研發出精準的腫瘤學和風濕病學診斷技術；中大化學系校長特聘助理教授呂海榮研究硼元素在合成化學的方法與應用；港大物理學系助理教授楊易的得獎項目為研究非相對論性自由電子-光相互作用與納米光子學。

相關字詞﹕任廣禹 太陽能

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