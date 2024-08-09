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港聞

港聞二

空運走私 12公斤黃金藏臭氧機線圈

【明報專訊】海關在一批運往日本的臭氧機線圈組件檢獲12公斤走私黃金，市值約750萬元。海關相信不法分子將黃金鑄成金屬片，走私往日本逃避關稅，若成事可逃稅約80萬港元。

機底指模線圈膠水漬現端倪

海關本月1日鎖定一票由香港機場出口日本的空運貨物，貨物報稱為手提包、毛衣服裝、文件等，共涉14個紙箱，重127公斤。關員分析X光影像發現，其中4箱為電子設備，與報稱貨物有出入，部分部件密度特別高。關員開箱檢查，箱內共有12部臭氧機，包裝新簇，但機底有可疑手指模印；機內線圈組件有不尋常膠水漬，最終在線圈組件內部發現11塊金屬片，其中9塊與餘下兩塊重量相差逾兩倍，刮走塗層及剪開金屬片後，懷疑內層由黃金鑄造。

海關最終在12部無申報的臭氧機檢獲12公斤黃金，是7月以來第二宗機器組件收藏黃金案，亦是本年度第三宗空運走私黃金出口案。

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷形容，不法分子利用集運及空殼公司付運，「花盡心思」犯案，但仍有多處破綻，包括報稱貨物名稱含糊、英文串法錯誤，臭氧機網購價格100至200元，以空運方式運送成本比貨物貨值貴一至兩倍，並不合理。他又稱，黃金不能被磁石吸引，如用以製作變壓器，變壓器無法正常運作。案件仍在調查，不排除再有拘捕行動。

相關字詞﹕海關 走私 走私黃金

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