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港聞

港聞二

主審立場案 65歲郭偉健任期獲延18月

【明報專訊】「立場新聞」被控發布煽動刊物案本月底裁決，主審法官郭偉健（圖）多次押後裁決日子，法律界傳出郭今年踏入65歲退休之齡。司法機構回覆本報查詢稱，特首李家超已按司法人員推薦委員會建議，將郭的任期延長18個月，其現行任期為今年5月15日至明年11月14日。

司法機構表示，行政長官根據《基本法》第88條和92條、《區域法院條例》第11A(2A)(a)及11A(3)條，並按司法人員推薦委員會的建議作出郭偉健的任命。根據條例，區院法官退休年齡為65歲，即使某法官須於年屆退休年齡時離任，法官任期可由行政長官按照司法人員推薦委員會的建議，延展一段或多於一段的指明期間，但總計不得超過5年。

「立場新聞」母公司、前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物案，審訊由國安法指定法官郭偉健處理。案件前年開審，原定去年裁決，因應同涉煽動罪的「快必」譚得志上訴而延後。裁決日期多次變動，現時排期於本月29日下午2時半裁決。

讚「高尚情操」 曾被禁審政治案

郭官於2020年審理將軍澳連儂牆斬人案，曾稱被告願意受罰有「高尚情操」，言論引起軒然大波。郭官其後一度被禁止處理涉及政治背景的案件，至2021年7月「解禁」，獲准處理「與社會事件有關」的案件。

相關字詞﹕司法機構 法官郭偉健 區域法院 立場新聞

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