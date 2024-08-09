屠龍案辯方續指隊長瞞行動 引爆器片段「或僅來自網上」

次被告張銘裕的代表大律師姚本成繼續陳辭，指張2019年11月27日於「滅龍」群組分享一段關於引爆器的片段，控方指該片段必然由吳智鴻一方提供。姚引述黃振強的證供，即吳從沒要求屠龍小隊協助製造引爆器，又指張的手機早被警方檢獲，但控方沒擷取手機資料以調查片段是否由吳傳送，加上吳與彭的手機未見該片段存在，故該片段可能來自網絡。

姚本成另指，黃振強刻意向隊員隱瞞行動內容，包括沒清晰交代吳智鴻在地圖上標記大小炸彈及槍手的位置。黃供稱他相信隊員是知道有槍械及炸彈，但姚質疑隊員連炸彈的實際位置都不清楚，無法衡量自身安全，亦難以決定要否參與行動。黃指他在行動前夕在安全屋向隊員簡介行動，但姚質疑當時部分被告的女友都在安全屋，不相信黃會在外人面前披露行動內容。

姚亦質疑彭軍壕的可信性。雖然彭的證供主要針對被告賴振邦及許湛榮，但姚指彭雖為控方作證，但至今仍未向警方提供其手機密碼，可見彭有所隱暪，而控方「唔知點解」不強行破解彭的密碼。姚指黃的證供亦不可信，加上無其他證據支持張知道串謀協議，故認為控方未能證明張是知情下參與串謀行動。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）