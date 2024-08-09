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精進母公司陷困 高層自願減薪2% 主席函員工稱逆境空前 發展局：正處理精進續期申請

【明報專訊】近年牽涉多宗致命工業意外的承建商「精進建築有限公司」，其母公司興聯集團主席潘榕向員工發信，稱公司遇上歷來最艱難的逆境，公司董事及高層「鍥而不捨」要求自己減薪，經考慮後決定向參與要求減薪的同事減薪2%，薪金2萬元以下的員工則加薪2%，薪金2萬元以上的今年則凍薪。發展局昨日回覆稱，精進建築的承建商註冊續期申請正在處理。

潘榕在信中形容今次決定「情非得已」，希望員工體恤，大家堅守崗位，相信集團很快可回復昔日年年加薪、兩度發花紅。

潘榕形容公司董事及高層「鍥而不捨、堅持要與公司共渡時艱」，先後向他提出要求減薪10%及5%，經反覆思量，他決定接納請求，向參與要求減薪的同事減薪2%。

薪金2萬以下員工加薪2%

2萬以上凍薪

潘稱他們的忠心耿耿、堅定不移「令我忐忑、又感動」，又稱他們的滿腔熱誠牽動不少同事支持。

本報記者昨向聯興查詢有多少高層減薪，截稿前無回覆。該公司回覆傳媒查詢經營情况時稱，主席潘榕是有情有義的老闆，即使環境不好，都很關心基層員工，提出加薪。

興聯集團是「精進建築有限公司」和「精進建築工程有限公司」的母公司，當中「精進建築工程有限公司」涉及2022年油塘地盤工字鐵下塌砸死工人的事故，政府去年已拒絕該公司續牌申請，公司被票控5罪。

精進停工務工程資格至年底

至於涉及2022年安達臣道天秤倒塌3死意外、以及去年油麻地地盤工人墮下身亡的「精進建築有限公司」，主要負責公營房屋和工務工程項目，當局已暫停其所有工務工程投標資格至今年底。其一般建築承建商的註冊則已於去年4月屆滿，正由承建商註冊事務委員會面試及評審，再由屋宇署按委員會建議決定是否批准續期。

發展局昨日回覆查詢表示，正在處理「精進建築有限公司」續期申請，現階段不宜就相關申請評論或進一步補充。發言人表示，根據現行制度，申請人必須有最少一名適任的獲授權簽署人；如申請人為法團 ，亦必須有最少一名適任的技術董事，方予考慮其註冊續期申請。

相關字詞﹕興聯集團 精進建築有限公司

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