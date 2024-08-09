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談江旻憓論文爭議 鄧炳強：小人挑剔

【明報專訊】「劍后」江旻憓在巴黎奧運奪金後，其多年前於北京人民大學的碩士論文〈透過「佔中事件」反思香港特區選舉制度完善路徑〉引起廣泛討論。保安局長鄧炳強稱，江非常支持政府，她在文中譴責暴力的做法值得鼓勵。他譴責這些「小人」的挑剔及攻擊，稱愛國愛港、支持政府及譴責暴力是「天經地義」的事；又指部分「小人」曾稱支持政府者是「腦殘」，他則認為「這些不想香港好的人正正就是腦殘」，「這些小人就是不想香港好，總之是有破壞就無建設」。

譴責小人圖恐嚇致噤聲 礙港發展

江旻憓的論文提及佔中違法，亦稱「愛國者治港」是完善一國兩制等論點，認為反中亂港分子對「一國」帶有偏見，透過各類選舉進入治理架構，令「一國兩制」陷入危機。鄧炳強昨出席懲教署立德學院畢業典禮後，被問到對其論文受攻擊的看法，他稱部分「小人」最怕看到香港市民團結、支持政府，譴責他們企圖以恐嚇和批判方式令人不敢表達，嘗試阻礙本港發展，舉例當本港經濟發展理想時會以「虛火」形容，另以「香港玩完」形容本港的經濟挑戰。

稱愛國是道德 無人會說「籲孝敬」洗腦

國家安全展覽廳日前開幕，鄧炳強稱，相關者會認為該展覽「洗腦」，他則認為有助增強愛國主義，有些事情是天經地義，包括支持政府、愛國愛港及譴責暴力，猶如孝敬父母和守法一樣，均是基本人類標準和道德，反問「你不會說我叫你孝敬父母就是洗腦吧？」相信本港所有有良知的人及傳媒都應譴責這些「腦殘」。

鄧炳強又說，決賽中江旻憓曾以1：7落後，最終發揮香港人本色奪金，相信全港均非常開心，亦感謝運動員努力，凝聚香港人的精神。

總教練：事前多少感江將退

日前馬會宣布江旻憓將加入擔任對外事務助理經理，劍擊港隊總教練鄭兆康昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，高水平運動員可遇不可求，加上江是女子重劍隊主力，失去主力必然對團體實力有影響，盼團隊盡快成長，盡量減少江離隊影響。他稱江奧運後才正式向他交代退役，但事前「多多少少」感受到，縱然不捨，但相信江退役及加入馬會的決定均深思熟慮，亦曾與家人商討，非心血來潮，故挽留意義不大，對此表示尊重及理解。至於江的教練Tavi會否請辭，鄭兆康說Tavi合約明年才到期，現時仍未商討合約，離職與否言之尚早。

相關字詞﹕巴黎奧運 國家安全 一國兩制 鄧炳強 江旻憓

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