律師任義工導師 新冠為例教「貝氏定理」

每周平均到院所約兩小時的伍兆榮，憶述一次出席善導會周年晚會，席間懲教署人員提到為立德學院尋找數學教師遇到困難，在這偶然機會下加入為義工導師。主力教授數學的他認為，課本就概率及統計的例子較悶，多以貓狗舉例，「小明有幾隻貓？小強有幾隻狗？」遂改用股票數據為例；教授「貝氏定理」時，則以新冠病毒為例，即使有九成準確度檢測到陽性，因有假陽性等情况，真正患上並檢測到新冠的結果是低於五成，期望提升學員興趣。

欣賞學員有心 較外面學生努力

伍認為，不能上網對學員學習構成很大限制，無法自行尋找資料，建議署方在人力及設施資源許可下，增加學員與教師的個別接觸，相信有助解決相關問題。

立德學院班主任黎敏斌稱，署方改變院所環境令學員猶如置身大學，相信良好校園氣氛造就百分百及格成績；而作為兩孩之父，見證首屆學員畢業，「好像我半個兒子畢業般感動」。

身兼一級懲教助理的黎，負責班級紀律及照顧學員起居。公餘進修10多年的他稱，明白在囚學員學習上困難，有時留意到學員悶悶不樂，也會心理輔導。他舉例有學員獲悉外婆生病，他會向「福利官」提出，批准該學員寫信或留口訊慰問，解決憂慮後有助學員重投學業。工程系出身的他稱，明白讀書不能盲目背誦要點，他會以「過來人」身分在學員功課及考試上分享經驗。