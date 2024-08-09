立德學院首屆畢業 唐英傑任升旗手 稱昔受錯誤資訊荼毒 憾未見證妹畢業結婚

75名學員完成應用教育文憑課程昨畢業，部分涉反修例事件入獄，包括唐英傑。唐的胞妹昨出席畢業禮，並在其預錄的短片透露，小學時父母離異，與哥哥一同成長，互相分享，一個眼神就知道對方肚餓。她曾惱怒兄長為何拋下她一個，入獄後無法分擔家中事情；但無論什麼事她都會支持他，「雖然他無法參與我的畢業典禮，但我可以參與他的畢業典禮感到開心」。兩人其後在台上相擁而泣。

斥鼓勵衝擊者「叫人衝自己鬆」 現對國家自豪

唐英傑昨在台上憶述開學時「既期待但又怕受傷害」，期待考取基本學歷，惟擔心放下書包10多年無法追趕學習進度，慶幸學習令他重燃熱情，喚醒欲成為跳傘教練的夢想，沒想過與其他學員成為「死線戰士」趕功課及深夜溫書的畫面會重現。

他又提到，當時受社會太多偏激言論及錯誤資訊荼毒，僅看自己喜歡的一面，相信暴力可解決問題；又斥鼓勵衝擊政府者，現時還在外國享受偷回來的自由，形容是「叫人衝、自己鬆」。他發現自己過往被人利用，別人說什麼就做，現已重新認識國家，認為國家發展較不少西方國家好，對身為中國人自豪。判刑至今近4年他不斷思考，明白不應以暴力解決問題，呼籲大眾不要盲目相信假資訊，以身試法。

保安局長鄧炳強稱，深受唐的心路歷程感動，當初誤信假新聞及假消息，被人誤導悔不當初，現有機會認識國家及增加正向思維，期望他日後可在社會做有用的人，貢獻香港和國家。

年少販毒長囚 學員：沒想過能重新出發

60名男性及15名女性成年在囚者，去年10月起分別在白沙灣懲教所及羅湖懲教所接受首屆立德學院面授或遙距課程，全部學員均修畢，相當於中學文憑試5科第2級程度。學員阿輝（化名）2016年因販運危險藥物罪判囚逾16年，入獄時僅17歲的他對前途迷惘，沒想過能重新出發。他稱家人不離不棄，不可再辜負家人期望。學歷僅中一的他曾有一刻打算放棄，認為再努力也無法追上進度，聽到母親勸勉「其實你平平凡凡就可以了，不要辛苦自己」後，令他堅持完成學業，甚至將來「行得更高」，報答家人。

學院提供中、英、數、生涯規劃、人際傳意與個人發展5科，另可在「室內設計」及「廣告、公關及市場活動策劃」二選其一。修讀前者的阿輝認為，室內設計有一定市場需求，亦非想像中那麼簡單，期望有機會可繼續進修。他稱對在囚者而言「最難的就是踏出第一步」，感謝學院提供機會，讓學員改變及向上流動，亦有義工導師助他改善英文。

鄧炳強：研增課程 助重返社會向上流

立德學院由馬會慈善信託基金撥款約4300萬元，每年提供75個學額，為期3年。鄧炳強稱，學院新學年會繼續提供75個學額，並進一步研究其他課程，為在囚者製造重返社會上流的機會。他說，礙於各種原因，在囚者未能完成中學課程，部分已輟學一段時間，完成課程並不簡單，對學員自強不息、以堅強意志完成課程感到驕傲。

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