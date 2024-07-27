【Emily】金齡「文青」開騷 展現銀髮藝術魅力 逾30場節目 頭炮《飛越老人院》戲劇

由資深舞台工作者陳桂芬執導嘅《飛越老人院》，創作意念來自莎士比亞嘅《李爾王》，17個金齡演員來自「長智戲」計劃。經過5年超過500小時專業培訓，呢班金齡演員有本地同海外巡迴演出經驗，有人成為其他劇團嘅合約演員，亦有人做埋戲劇導師。閉幕演出係由75歲英國導演Alan Lyddiard執導嘅《人生絮語》，Alan話原本計劃65歲退休喺西班牙隱居，但係4周後覺得好悶，發覺老人家仲可以做好多事，後來就投入咗長者劇場教育工作。

退休鑽研音樂 5老友記組樂隊

至於音樂表演者平均都超過65歲，包括由一班平均年過70老友記組成嘅樂隊，5個樂手會聯同好友搞音樂派對，大部分樂手都冇接受過正統樂器訓練，退休後先得閒鑽研音樂。公眾可以免費入場，同佢哋一齊Rock and Roll！

金齡藝術節由藝團Arts'Options舉辦、領展「愛．匯聚計劃」贊助，9月25日至10月6日喺石硤尾賽馬會創意藝術中心舉行。勞福局長孫玉菡噚日喺開幕禮致辭話，藝術最大嘅魔力係忘記自己年齡，無分種族，最重要係金齡藝術家向社會展示自己嘅才華，相信下屆會有年過90嘅表演者。