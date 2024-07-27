【Emily】金齡「文青」開騷 展現銀髮藝術魅力 逾30場節目 頭炮《飛越老人院》戲劇

【明報專訊】首屆「香港金齡藝術節」下個月底喺石硤尾賽馬會創意藝術中心開鑼，過百個55至86歲嘅藝術工作者會以唔同組合表演戲劇、音樂、影像、舞蹈等逾30場節目，當中戲劇表演頭炮係由17個55歲以上嘅金齡演員出演《飛越老人院》，又會有金像獎最佳新晉導演曾翠珊教大家寫作同運用基本鏡頭語言嘅工作坊。
由資深舞台工作者陳桂芬執導嘅《飛越老人院》，創作意念來自莎士比亞嘅《李爾王》，17個金齡演員來自「長智戲」計劃。經過5年超過500小時專業培訓，呢班金齡演員有本地同海外巡迴演出經驗，有人成為其他劇團嘅合約演員，亦有人做埋戲劇導師。閉幕演出係由75歲英國導演Alan Lyddiard執導嘅《人生絮語》，Alan話原本計劃65歲退休喺西班牙隱居，但係4周後覺得好悶，發覺老人家仲可以做好多事，後來就投入咗長者劇場教育工作。
退休鑽研音樂 5老友記組樂隊
至於音樂表演者平均都超過65歲，包括由一班平均年過70老友記組成嘅樂隊，5個樂手會聯同好友搞音樂派對，大部分樂手都冇接受過正統樂器訓練，退休後先得閒鑽研音樂。公眾可以免費入場，同佢哋一齊Rock and Roll！
金齡藝術節由藝團Arts'Options舉辦、領展「愛．匯聚計劃」贊助，9月25日至10月6日喺石硤尾賽馬會創意藝術中心舉行。勞福局長孫玉菡噚日喺開幕禮致辭話，藝術最大嘅魔力係忘記自己年齡，無分種族，最重要係金齡藝術家向社會展示自己嘅才華，相信下屆會有年過90嘅表演者。