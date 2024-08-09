灣區手記：冷點心熱氣氛 ／文：尚東美

點心其次，遊景點才是重點。巴士上有講解員沿途介紹，雖然大多數乘客只顧聊天，但每經過景點，講解員仍盡責介紹。由於巴士不會在景點停泊而是直接駛過，雖然車速不快，但不熟悉廣州的遊客仍有可能錯過，尤其是當其他乘客聊天聲浪掩蓋講解員聲線。當日有遊客因聽不到講解，只能左顧右盼找景點在哪，誰知景點正在車頭方向呢。

另一名主要負責派送茶點的工作人員也不時介紹沿途美食，只是看到只顧聊天的乘客有時也難免無奈。有次介紹完後，聽到他小聲向講解員開玩笑說，「其實他們（乘客）都不聽的，隨便我們亂噏」。當然，較熟悉廣州的記者聽得出他沒亂編。不過搞笑的是，記者詢問工作人員派送的飲料是否金桔檸檬水，他肯定地回答後，又忽說「其實我也不知道」。旁邊乘客笑着對他說「你要說得準確呀，不能亂說的」。這樣無心的有趣互動倒令旅遊氣氛高漲。行程結束後，工作人員會派外賣盒給乘客打包吃剩的點心，這一點值得稱讚，記者回家可叮熱吃。

文：尚東美