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港聞

港聞二

潮行GBA：一盅兩件遊車河

【明報專訊】近期內地流行網絡用語「City不City？」成為一座城市的旅遊指標。那麼在廣州一邊坐巴士，一邊食點心，一邊遊老城區又夠不夠City？廣州巴士集團上月起推出一條文旅巴士專線，途經荔灣及越秀兩個老城區的景點，巴士還為乘客準備粵式點心。有旅客表示如此在炎夏遊City，新奇也舒服，不過亦有旅客認為過程走馬看花，看不到深入的風景。

明報記者 司徒聰穎

「如約華廈，印象廣州」文旅巴士專線由廣州巴士集團電車分公司和廣東旅控集團旗下華廈大酒店合作推出，將雙層巴士內部改裝成可供飲茶的酒樓風格，車身設計以紅色作主調，車身融合廣州地標如海珠橋、「小蠻腰」，以及象徵吉祥如意的五羊雕塑。專線巴士每天兩班，分別是早上9時和11時30分，以廣州華廈大酒店為起點，途經北京路步行街、南越王博物院、人民公園、陳家祠、荔枝灣、永慶坊、沙面島等近20個景點，環繞一圈約兩小時（見圖）。

該巴士一班最多可接待36人，下層主要是備餐處，只有小量座位給旅客；上層則設二人座、四人座，以及靠近車頭的六人座，採用木質桌椅，陽光從頂部以及兩旁仿西關風格的窗戶照進，使車廂非常明亮。行駛時，每名旅客會獲派一個餐盒及一支金桔檸檬水，3層的餐盒有黑叉燒、核桃包、蝦餃、燒賣、糯米雞、紅棗糕、煎餃、蛋撻等點心，讓旅客一邊歎點心，一邊欣賞沿路風景。

兩小時途經約20景點 職員介紹

據記者體驗，巴士只會途經景點，不特意停車，但為讓旅客看到景點，車速較慢，時速約15至20公里，務求平穩。巴士上也有講解員介紹沿途景點：「我們前面就是泮溪酒家，很多廣州人來這邊喝茶，以前有說喝早茶是按碟子算錢的，所以有食客會坐在湖邊位置，吃完就把碟子扔進湖裏」，引得乘客大笑。

「坐在上層真的像是坐在茶樓」，來自佛山的江小姐表示，「我覺得很值得，可以看到廣州的一些特色建築，走路的話估計堅持不下來，而且坐巴士還搭配着粵式曲調的音樂背景，很有感覺」。坐在靠近車頭的劉氏三口也是首次乘坐，劉太表示雖然走馬看花，但有講解員介紹，「若是金桔檸檬水換成茶水會更好，更符合廣式早茶特色」；劉先生則稱天氣炎熱之下，可以吃點心吹冷氣，順便把廣州老城區景點走一遍，「我覺得挺好」。

「對於外地遊客而言，這麼多景點濃縮在一次車程，既可以一次過打卡，也可以對感興趣的回頭慢慢逛」，旅客鍾小姐道。不過她指車內看不到太多風景，「窗口不夠大，若是冬天可以換成開篷巴士，能看到更多景色」。她又建議若能在車後方放置音響會更好，「講解員講解時，其他乘客在聊天，坐車尾的會聽不到介紹」。

文旅巴士專線

購票：微信小程序「巴士文旅」

票價：平日每人148元（人民幣，下同）、周六日及公眾假期每人168元

上下車地點： 廣州越秀區僑光路8號華廈大酒店

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