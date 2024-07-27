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港聞

港聞二

前教學助理涉泄DSE卷 擬函律司商他式處理

【明報專訊】今屆文憑試（DSE）發生試卷泄漏風波。警方今年4月拘捕一名23歲女子，指她監考後涉嫌在社交媒體「小紅書」上載應屆試卷。涉案女子昨被控一項「違反保密規定」罪，於東區裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，辯方申請押後，考慮去信律政司商議以其他方式處理。裁判官批准押後至9月25日，被告獲准以5000元保釋。

被告劉冠希（23歲，前教學助理），被控一項違反《香港考試及評核局條例》（下稱《條例》）的違反保密規定罪，指被告於2024年4月13日，在香港獲委任為2024年香港中學文憑英文考試外間監考員，在行使或履行《條例》規定的職責或職能時，未能保密或協助保密所獲悉的與英文試卷三相關的事宜、與他人溝通相關事項、容受或准許他人查閱由她管有、保管或控制的中學文憑英文試卷III。根據《條例》，任何人干犯上述控罪，一經定罪，最高可判監禁6個月及罰款2.5萬元。

facebook專頁「教育刺針」今年4月發文稱，有DSE考務人員在4月13日英文試卷三（聆聽及綜合技巧）考試當日，將該科試卷上載至小紅書。從專頁相片所見，小紅書用戶「Ms.Lucy」上載該科空白試題答題簿。警方同月接獲考評局報案，其後拘捕一名女子。

【案件編號：ESCC 2041/24】

相關字詞﹕東區裁判法院 小紅書 教育局 中學文憑試

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