屠龍案辯方結案陳辭：有共識不殺警 惟隊長堅持

張銘裕兩度拒殺警

小隊共識不用槍彈

被告張銘裕的代表大律師姚本成表示，「屠龍小隊」中的「屠」字非指殺警，而是指打敗警察，隊員之間有共識不會殺警，但黃振強堅持殺警，要求用槍也是黃的個人選擇。雖然張參與台灣軍訓，但彭軍壕供稱所謂的軍訓實際上並不嚴格。2019年8月27日，張與吳智鴻談軍訓內容時，吳提及將會實行暗殺警察的行動，張聞言表示「我唔係人選」，可見張會即時表態他不會槍殺警察。

當年10月1日，張曾問吳索取槍械，姚指當日背景是有警察開槍射傷示威者，黃先前同意當時勇武派對事件氣憤，「個個都話要拎架生」，可見張因一時激動才問吳取槍，事後取槍一事不了了之。

稱一時激動求取槍

試槍無關串謀行動

針對11月16日西貢試槍事件，原本由黃振強與被告李家田會合無名組織上山試槍，黃因受傷才吩咐張代他試槍。黃同意他派人試槍，原因是想觀察吳是否持有槍及炸彈，以決定後續行動，故姚指試槍與串謀行動無關。翌日屠龍小隊開會，黃同意隊員共識是「人哋用槍係人哋嘅事，開槍炸彈咪搞我」。

至11月18日，黃與吳在觀塘見面時達成串謀協議，在12月8日行動中由屠龍小隊配合吳一方用槍及炸彈。同月25日「三陂坊飯局」，黃向隊員表示小隊會配合12．8行動，惟黃同意他不肯定張有否參與會議，以及他在行動前夕沒有清楚向張交代角色與部署；姚稱張沒有參與會議，故不知道屠龍小隊配合吳一方的事。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）