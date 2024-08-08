明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

潑水節襲擊案 兩警被射水展笑容 一信祝福一稱苦笑

【明報專訊】3名男子被指於去年九龍城潑水節向警員及無綫電視記者射水，他們否認襲警及普通襲擊共6罪，昨於九龍城裁判法院續審。女輔警供稱，在清場時反遭射水，形容當時的笑容表示無奈；兩名輔警及輔警警長均無將本案記錄於記事冊中。調查案件的前偵緝警員供稱，案件由一名案發時不在現場的市民投訴。裁判官陳志輝裁定3名被告所有罪名表證成立，當中31歲被告將出庭自辯，案件押後至本月23日續審。

被告袁子健（31歲，紮鐵工人）選擇自辯，餘下兩名被告曾維誠（26歲，的士司機）及葉嘉健（26歲，文員）不會自辯，沒有辯方證人。

以為代表祝福故無記錄 兩天後認為是襲警

輔警葉倬軒在盤問下供稱，當時認為潑水代表祝福，因此無記錄於記事簿中，但回家後沉澱一兩天後「覺得唔OK」，認為水槍射警應屬襲警。葉又稱，當日不覺得人身安全受威脅，其後他在覆問時澄清，當時有擔心水會射入眼睛，但沒有預期會「濕到滴水」。

女警稱執行職務受阻

女輔警何兆華作供稱，當日下午5時許清場時，有數十名情緒高漲的人不願離去，其中一至兩人在她上前勸喻時，以水喉及水槍掃射她的腳和腰，她隨即喝止；該些人在何兆華轉身離去時向她後背射水。何兆華稱，當時濕到「扭得出水嘅濕」，她感到不適，且執行職務受阻礙，其後於認人手續認出被告曾維誠，不記得有黃衣及黑衣男子射她。

偵緝警：提投訴者不在場

輔警警長劉志江供稱，無綫電視攝影師曾投訴被紅衣男子射水，阻礙他報道新聞；劉上前勸喻後事情得以解決，無就此作紀錄。接手調查案件的前偵緝警員鄒志輝確認，一名姓蔡的市民事後在網上看到涉案片段，認為不妥，遂向警方投訴，而蔡案發時不在現場，報案後亦無錄取任何口供。

【案件編號：KCCC 2666/23】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 普通襲擊 襲警 九龍城潑水節

上 / 下一篇新聞

醫科生53%經聯招 港大：應沒再承諾75% 收生總監稱基層支援多 院長劉澤星：今年新生背景更多元
醫科生53%經聯招 港大：應沒再承諾75% 收生總監稱基層支援多 院長劉澤星：今年新生背景更多元
運動尖子計劃取錄 小欄后港大讀醫 跑道上傷患伴隨 矢志從醫助港運動員
運動尖子計劃取錄 小欄后港大讀醫 跑道上傷患伴隨 矢志從醫助港運動員
中大入學處長：資助大學應多照顧DSE生
中大入學處長：資助大學應多照顧DSE生
紅會學校兩肌萎生 攻中文、心理學圓夢
紅會學校兩肌萎生 攻中文、心理學圓夢
光時衫男擬認國安例煽動 另認無出示身分證 冀商討控罪條文免審訊
光時衫男擬認國安例煽動 另認無出示身分證 冀商討控罪條文免審訊
無業漢涉網上提革命煽動 爭議國安例條文合憲否
無業漢涉網上提革命煽動 爭議國安例條文合憲否
屠龍案辯方結案陳辭：有共識不殺警 惟隊長堅持
屠龍案辯方結案陳辭：有共識不殺警 惟隊長堅持
前教學助理涉泄DSE卷 擬函律司商他式處理
前教學助理涉泄DSE卷 擬函律司商他式處理
男嬰猝死警被控虐兒 控方：不確定死因
男嬰猝死警被控虐兒 控方：不確定死因
兩男旺角捱斬 3刀手登車逃去警追緝
兩男旺角捱斬 3刀手登車逃去警追緝
童樂居12人求情 官斥日日返工打人
童樂居12人求情 官斥日日返工打人
遊客派對房竹戰 10刀匪闖入劫20萬
遊客派對房竹戰 10刀匪闖入劫20萬
O記破製槍工場 檢逾50焦耳氣槍半成品
O記破製槍工場 檢逾50焦耳氣槍半成品
國安展廳首日 多青年團、內地客
國安展廳首日 多青年團、內地客
崔建春晤梅儒瑞 就「涉港言行」嚴正表態
崔建春晤梅儒瑞 就「涉港言行」嚴正表態
江旻憓履新首職 隨共創明Teen訪杭
江旻憓履新首職 隨共創明Teen訪杭
郵輪碼頭上兩月只用兩天 江玉歡促改善淡季規劃
郵輪碼頭上兩月只用兩天 江玉歡促改善淡季規劃
街坊單車賽揭幕 盼助建健康習慣
街坊單車賽揭幕 盼助建健康習慣
指場所缺育嬰室 3處不確 平機：外判研究 有錯則改
指場所缺育嬰室 3處不確 平機：外判研究 有錯則改
分租單位檢值120萬大麻花 海關籲業主慎選租客
分租單位檢值120萬大麻花 海關籲業主慎選租客
女子失足墮海 輔警卸裝備救人
女子失足墮海 輔警卸裝備救人
活在灣區：深圳頤年卡 多渠道申請合不同長者
活在灣區：深圳頤年卡 多渠道申請合不同長者
活在灣區：長者去中山 交通費最廉24元
活在灣區：長者去中山 交通費最廉24元
【Emily】樹仁擬推中小生校友「旁聽計劃」 料開放近百課節 盼加強與外界聯繫
【Emily】樹仁擬推中小生校友「旁聽計劃」 料開放近百課節 盼加強與外界聯繫
【Emily】民建聯「政道」課程200多人報名 上屆學員兼副局：對各行業者都有啟發
【Emily】民建聯「政道」課程200多人報名 上屆學員兼副局：對各行業者都有啟發
【Emily】率團訪深圳 力銷營商好伙伴 林定國：港法律界可供最佳保障
【Emily】率團訪深圳 力銷營商好伙伴 林定國：港法律界可供最佳保障
【Emily】愛隊訪港 要做嘢睇唔到 林振昇自稱真．馬體會球迷
【Emily】愛隊訪港 要做嘢睇唔到 林振昇自稱真．馬體會球迷
【Emily】全港打擊交通違例 捉行人路踩單車
【Emily】全港打擊交通違例 捉行人路踩單車