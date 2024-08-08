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港聞

港聞二

光時衫男擬認國安例煽動 另認無出示身分證 冀商討控罪條文免審訊

【明報專訊】兩宗涉及《維護國家安全條例》下新煽動罪的案件，昨在西九龍裁判法院再訊（見另稿）。其中27歲無業男子涉今年6月身穿「光時」上衣和戴黃色「F.D.N.O.L.」口罩，早前被控煽動罪等3罪。辯方昨在案件再提堂時透露，被告打算承認煽動和不出示身分證明文件罪，但否認有意圖而遊蕩罪，需時與控方商討本案情况，相信下次聆訊被告可正式答辯。裁判官將案押後至9月16日。

押後至9‧16料答辯

被告諸啓邦（27歲）依次被控出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪、不遵從要求出示身分證明以供查閱罪及有意圖而遊蕩罪，案發日期為2024年6月12日。

煽動罪指被告穿戴印有陳述的一件上衣及一個口罩，以及公開展示該等陳述，具意圖引起中國公民、香港居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛，及/或煽惑任何人企圖不循合法途徑，改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項。其餘兩罪則指被告在港鐵石門站犯案。

否認有意圖遊蕩罪

就第二項控罪，辯方指現時控告的條文針對某人故意不出示身分證，但本案的情况是被告忘記帶身分證出門，若控方修改條文詳情，被告會選擇認罪，亦會承認煽動罪，但否認有意圖而遊蕩罪。辯方稱會繼續就本案情况與控方商討，以避免審訊的需要，被告無保釋申請，須還押。

【案件編號：WKCC 2585/24】

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