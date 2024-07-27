中大入學處長：資助大學應多照顧DSE生

兩大醫學院每年共590個醫科學額。王家徹稱，本地學生不乏優秀人才，以今年DSE約4萬名日校考生計，舉例成績最佳的2%，有800人，「我會問，是否這也滿足不到兩間醫學院約600個學額呢？」他進一步分析，未必每個尖子有志讀醫，但再放寬範圍，舉例全港成績最優秀4%的考生中，仍有1600名DSE本地生，是兩大醫學院可羅致的對象，「反映我們對本港聯招同學的照料，是合理不過」。中大醫科有68.5%學額經JUPAS取錄。

認同港大擇優原則 無意訂硬指標

王家徹同意兩院的醫科生質素高，並「絕對認同」港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅擇優而錄的原則。王說，中大不會訂硬指標，「收生這回事，好難做到搭正100人、250人等」。

不過，王家徹多次提到，中大作為8間公帑資助大學之一，不少資源來自納稅人，「本地生應該有公平和合理的照顧」。中大早前表示，今年經JUPAS總共取錄3019名本科生，聯招新生比例連續3年超過80%。