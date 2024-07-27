明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

中大入學處長：資助大學應多照顧DSE生

【明報專訊】兩大醫學院透過大學聯招（JUPAS）取錄學生的比率，備受關注。中大入學及學生資助處處長王家徹昨向本報說，認為公帑資助大學應多照顧中學文憑試（DSE）考生等本地學生。他見證過來自低收入單親家庭的學生，獲中大醫科取錄，「學生靠讀書爭取機會，成為整個家庭的希望，他想讀醫，是想掙錢養家，係一啲錯都冇」。

兩大醫學院每年共590個醫科學額。王家徹稱，本地學生不乏優秀人才，以今年DSE約4萬名日校考生計，舉例成績最佳的2%，有800人，「我會問，是否這也滿足不到兩間醫學院約600個學額呢？」他進一步分析，未必每個尖子有志讀醫，但再放寬範圍，舉例全港成績最優秀4%的考生中，仍有1600名DSE本地生，是兩大醫學院可羅致的對象，「反映我們對本港聯招同學的照料，是合理不過」。中大醫科有68.5%學額經JUPAS取錄。

認同港大擇優原則 無意訂硬指標

王家徹同意兩院的醫科生質素高，並「絕對認同」港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅擇優而錄的原則。王說，中大不會訂硬指標，「收生這回事，好難做到搭正100人、250人等」。

不過，王家徹多次提到，中大作為8間公帑資助大學之一，不少資源來自納稅人，「本地生應該有公平和合理的照顧」。中大早前表示，今年經JUPAS總共取錄3019名本科生，聯招新生比例連續3年超過80%。

上 / 下一篇新聞

醫科生53%經聯招 港大：應沒再承諾75% 收生總監稱基層支援多 院長劉澤星：今年新生背景更多元
醫科生53%經聯招 港大：應沒再承諾75% 收生總監稱基層支援多 院長劉澤星：今年新生背景更多元
運動尖子計劃取錄 小欄后港大讀醫 跑道上傷患伴隨 矢志從醫助港運動員
運動尖子計劃取錄 小欄后港大讀醫 跑道上傷患伴隨 矢志從醫助港運動員
紅會學校兩肌萎生 攻中文、心理學圓夢
紅會學校兩肌萎生 攻中文、心理學圓夢
光時衫男擬認國安例煽動 另認無出示身分證 冀商討控罪條文免審訊
光時衫男擬認國安例煽動 另認無出示身分證 冀商討控罪條文免審訊
無業漢涉網上提革命煽動 爭議國安例條文合憲否
無業漢涉網上提革命煽動 爭議國安例條文合憲否
潑水節襲擊案 兩警被射水展笑容 一信祝福一稱苦笑
潑水節襲擊案 兩警被射水展笑容 一信祝福一稱苦笑
屠龍案辯方結案陳辭：有共識不殺警 惟隊長堅持
屠龍案辯方結案陳辭：有共識不殺警 惟隊長堅持
前教學助理涉泄DSE卷 擬函律司商他式處理
前教學助理涉泄DSE卷 擬函律司商他式處理
男嬰猝死警被控虐兒 控方：不確定死因
男嬰猝死警被控虐兒 控方：不確定死因
兩男旺角捱斬 3刀手登車逃去警追緝
兩男旺角捱斬 3刀手登車逃去警追緝
童樂居12人求情 官斥日日返工打人
童樂居12人求情 官斥日日返工打人
遊客派對房竹戰 10刀匪闖入劫20萬
遊客派對房竹戰 10刀匪闖入劫20萬
O記破製槍工場 檢逾50焦耳氣槍半成品
O記破製槍工場 檢逾50焦耳氣槍半成品
國安展廳首日 多青年團、內地客
國安展廳首日 多青年團、內地客
崔建春晤梅儒瑞 就「涉港言行」嚴正表態
崔建春晤梅儒瑞 就「涉港言行」嚴正表態
江旻憓履新首職 隨共創明Teen訪杭
江旻憓履新首職 隨共創明Teen訪杭
郵輪碼頭上兩月只用兩天 江玉歡促改善淡季規劃
郵輪碼頭上兩月只用兩天 江玉歡促改善淡季規劃
街坊單車賽揭幕 盼助建健康習慣
街坊單車賽揭幕 盼助建健康習慣
指場所缺育嬰室 3處不確 平機：外判研究 有錯則改
指場所缺育嬰室 3處不確 平機：外判研究 有錯則改
分租單位檢值120萬大麻花 海關籲業主慎選租客
分租單位檢值120萬大麻花 海關籲業主慎選租客
女子失足墮海 輔警卸裝備救人
女子失足墮海 輔警卸裝備救人
活在灣區：深圳頤年卡 多渠道申請合不同長者
活在灣區：深圳頤年卡 多渠道申請合不同長者
活在灣區：長者去中山 交通費最廉24元
活在灣區：長者去中山 交通費最廉24元
【Emily】樹仁擬推中小生校友「旁聽計劃」 料開放近百課節 盼加強與外界聯繫
【Emily】樹仁擬推中小生校友「旁聽計劃」 料開放近百課節 盼加強與外界聯繫
【Emily】民建聯「政道」課程200多人報名 上屆學員兼副局：對各行業者都有啟發
【Emily】民建聯「政道」課程200多人報名 上屆學員兼副局：對各行業者都有啟發
【Emily】率團訪深圳 力銷營商好伙伴 林定國：港法律界可供最佳保障
【Emily】率團訪深圳 力銷營商好伙伴 林定國：港法律界可供最佳保障
【Emily】愛隊訪港 要做嘢睇唔到 林振昇自稱真．馬體會球迷
【Emily】愛隊訪港 要做嘢睇唔到 林振昇自稱真．馬體會球迷
【Emily】全港打擊交通違例 捉行人路踩單車
【Emily】全港打擊交通違例 捉行人路踩單車