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運動尖子計劃取錄 小欄后港大讀醫 跑道上傷患伴隨 矢志從醫助港運動員

【明報專訊】田徑賽場上，拔萃女書院「小欄后」白凱文總是全力以赴，先後跑出多項香港紀錄。跑道上一騎絕塵、成績斐然，白凱文遺下不少小傷小患，深諳復康苦楚，讓她矢志從醫，盼助香港運動員面對傷患。白凱文早前在中學文憑試（DSE）考獲最佳6科37分的佳績，如願入讀港大醫科，成為該科經「頂尖運動員入學計劃」招收的首名新生。

自幼熱愛跑步的白凱文升中後始學習跨欄，近年先後打破多項香港紀錄，包括4×200米接力、U18及U20的100米跨欄。一周5天練跑，白凱文自言算是幸運，不曾斷骨、斷韌帶，但卻避不過拉傷、扭傷，「特別是跨欄是比較危險的項目，如果用錯力或者落欄時動作錯了，就會扭傷」。她不時都要接受物理治療，觀察到本港運動員鮮有接觸運動醫學的專家，讓她堅定從醫的念頭，「希望幫助體院或香港所有運動員，讓他們（認識）多點自己的身體，如何與運動表現互相配合」。

備戰DSE未停訓練 棄考生物

離開跑道，白凱文在學習上卻也從未懈怠。中學階段，她多次代表香港赴海外出戰，只能在訓練以外盡量抽時間溫習，「例如在酒店休息，或者坐飛機的時候」，直至備戰DSE亦不曾停過訓練，開考後更飛往阿聯酋杜拜出戰亞洲青年田徑錦標賽。白凱文說，當時賽程橫跨DSE生物科筆試，只能在比賽及應試二選一，「掙扎了很久」，但考慮到是最後一次代表香港出戰U20比賽，而「缺少生物的成績，應該也應付得來」，最終決定出戰。

除了4科主修科，白凱文最終應考了化學、經濟及數學延伸部分（M1），每科均奪5*或以上佳績，最佳6科37分，高於港大醫科今年的收生中位數。新學年將成為醫科生。白凱文稱，要應付讀醫及田徑訓練「不會是容易的事，可能也會比較辛苦」，但她相信只要好好分配時間，應能兩者兼顧。

盼出賽亞運 目標刷個人紀錄

醫科高年級生需到醫院見習，屆時或再要在學業及田徑之間取捨。白凱文說，仍希望未來兩年代表香港出戰亞錦賽、世界大學運動會甚至亞運，目標是刷新個人最佳紀錄。

相關字詞﹕田徑 香港大學 白凱文

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