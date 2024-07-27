醫科生53%經聯招 港大：應沒再承諾75% 收生總監稱基層支援多 院長劉澤星：今年新生背景更多元

本報昨向港大醫學院查詢，是否已放棄「75%醫科學額經JUPAS取錄」的承諾，尚待回覆。院方昨發稿表示，計及非聯招途徑，港大醫科共取錄180名中學文憑試（DSE）考生，佔其學額61%，劉澤星稱今年學生的背景較以往更多元化。院方稱取錄3名狀元，分別來自聖保羅男女中學、英皇書院及英華女學校；其中英華女狀元劉翯悠日前向本報表明，即將赴英國讀醫，意味放棄入讀港大。

英華女狀元棄港大 赴英讀醫

翻查資料，在2013年，港大醫學院前院長梁卓偉承諾預留75%醫科學額予JUPAS新生，讓基層學生向上流，「改變個人或家庭命運」。嚴志堅昨稱，本身基層學生也獲很多支援，舉例港大會提供不同獎學金，亦循各個計劃接觸不同階層的學生，基層生不會因家庭背景、財政問題不能參加港大活動。他續稱，港大新生循不同途徑取得不同成就，反映「有些事是不需要錢，亦不關你是否基層的問題，是你有沒有心去做（入大學）這件事」。

稱非聯招者倘表現更佳

因報讀方式未能入學未必公平

根據教資會數據，2022/23學年每名醫學士教學成本27萬元。嚴志堅昨表示，明白港大受政府資助，理應盡量招收最多本地生，但大學秉持擇優而錄原則，倘非聯招學生有更佳表現，卻因報讀方式未能入學，「未必公平」，又說「我都好希望（醫科經JUPAS）收到75%，但問題是，未必很切合實際」。他說，近年適齡報讀大學的人數持續下跌，港大需維持收生標準。

指收生非單看一次考試 成國際趨勢

嚴志堅提到，不同大學對收生的看法不同，港大作為國際化的大學，重視國際趨勢，當中包括「愈來愈不會只看一個考試的成績」，認為成績優秀且具多方面才能的學生可能更適合港大。他又說，「做醫生也要全面的，不是單靠一個考試就決定他是否優秀」。被問港大校委會最近的校政風波有否影響收生，嚴昨沒正面回應，稱非常滿意今年收生結果。

醫科入學門檻方面，按照中大醫學院日前公布數據，以5**視作7分計，中大醫科取錄的最低分數為最佳6科33分，港大則是最佳6科31.5分。中大前日公布，循JUPAS招收202名醫科新生，佔該校醫科學額68.5%，佔比已連續7年高於港大。

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