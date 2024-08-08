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港聞二

【Emily】樹仁擬推中小生校友「旁聽計劃」 料開放近百課節 盼加強與外界聯繫

【明報專訊】香港樹仁大學過往比較低調，𠵱家就想多啲同外界聯繫，畀多啲人認識。大學正籌劃幾項同社區聯繫嘅大計，包括想係今年底推出「大學旁聽試驗計劃」，邀請中小學生、專業團體、校友及社區友好，去大學體驗sit堂旁聽，料開放嘅課堂有近百課節。

想今年底推出

盼助中小生將來規劃

傳媒出身嘅樹仁大學助理副校長李家文話，初步已有文學院、商學院、社會科學院嘅老師支持同開放課堂。佢話為免影響學生正常上課，暫計劃每節課堂提供5個旁聽名額，旁聽者當然都要遵守課堂規則，例如唔可以攝錄影響同學上課。

李家文同Emily講，旁聽計劃期望做到幾個作用，例如畀中小學生試堂，佢哋可以早啲知道唔同學科嘅內容，有助學生將來選科生涯規劃；仲可以安排佢哋參觀校園，了解大學特色。如果邀請校友旁聽，佢哋喺社會工作一段時間，來自唔同專業，旁聽課堂後可以請佢哋回饋意見，改善課程。

副校誠邀批評「會請你食飯」

大學最近亦成立「傳訊及公共事務處」，噚日舉行「上樹仁 睇奧運」活動，邀請近百名校友、師生、社區友好、議員等各界，以睇奧運直播為名，大家聚首交流。大學首席副校長孫天倫歡迎來賓到訪，話樹仁係私立大學，歡迎各界捐助，但捐助唔一定咁市儈講錢，亦可以「捐助」意見，佢仲講笑話歡迎批評，如果有人能提到好嘅批評， 「我會請你食飯！」

相關字詞﹕樹仁大學

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