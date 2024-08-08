指場所缺育嬰室 3處不確 平機：外判研究 有錯則改

元朗兩體育館張冠李戴

平機會引述研究公司初步回覆稱，研究公司審核的「元朗體育館」位於元朗鳳攸北街20號，名為「元朗鳳琴街體育館」，1987年3月25日啟用，並無育嬰及哺乳室。至於設有育嬰室的「元朗體育館」位於元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓，2017年6月6日啟用，而研究報名提及的「元朗體育館」2017年建成。

平機會去年委託珩峰市場研究有限公司「在香港『公眾可進出處所』餵哺母乳的研究」，前日公布結果，提到曾到訪50個商場和50個政府處所，發現10個商場和8個政府處所並未設置育嬰及哺乳室，包括2017年落成的「元朗體育館」。本報昨向康文署查詢為何體育館未設置育嬰室的原因，署方提供圖片指館內設有育嬰室。

本報昨亦到馬田路元朗體育館後觀察，發現確實設有育嬰室。本報另使用由食衛局資助、港大研發的應用程式「母乳GPS」，發現被指無育嬰室的九龍公園游泳池及長沙灣政府合署，均圖文顯示設有育嬰室，後者育嬰室位於2樓西九龍母嬰健康院。

發展商稱願加設施

程序複雜有「阻滯」

另外，平機會行政總監（營運） 朱崇文昨早在港台《千禧年代》稱，研究發現部分商場未有設育嬰及哺乳室，發展商於焦點小組訪談時表示樂意增加相關設施，惟加建程序複雜，須經過建築署、屋宇署、消防處等多個部門，形容有「阻滯」。他建議政府可考慮改善程序，令改建可盡快完成；又期望政府考慮將《在商業樓宇提供育嬰間及哺集乳室》的指引改為強制。

行政會議成員兼兒科醫生林正財表示，如當局發現鼓勵商場建相關設施力度不足，相信使用行政措施甚至立法是可行方向，「其實全世界都在做類似工作，（商場）能夠努力做得到，就毋須那麼多行政措施或者立法措施」。

平機會研究報告又稱，所有受訪發展商均稱公司或部門支持提供育嬰及哺乳室，但改善現有設施存在困難，因舊商場內部翻新難度較大，並涉多個政府部門和規例，例如消防處、食物環境衛生署、屋宇署和建築署；有少數發展商提到有需要解決空間限制問題，以增加育嬰及哺乳室的面積和提高使用者的私隱，目前發展商只能遵循指引並設置基本設施，無法加入任何額外設施。