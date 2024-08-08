街坊單車賽揭幕 盼助建健康習慣

2021年首辦的「街坊車神挑戰賽」今年為第四屆，分兩輪進行，首輪比賽即日至18日在TKO Spot、T Town及愛東商場，次輪8月21日至9月1日在樂富廣場、啟田商場及禾輋廣場舉行。賽事以「界限突破」為主題，由領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理、行會成員林正財、房屋局常任秘書長兼房屋署長羅淑佩、亞運單車3金得主黃金寶、前單車港將郭灝霆及黃蘊瑤出席啟動禮。典禮期間6人分成兩隊，接力於5分鐘內踩單車2公里，由黃金寶、林正財及羅淑佩組別勝出。

就如何突破自己，黃金寶勉參加者「不要與他人比較，按部就班地挑戰自己的目標」。他自己中一起投身單車運動，「可能一開始想贏也是參加『街坊車神』（類似賽事），然後一步步到全港、亞洲、世界級比賽，一級一級向着自己目標去做」。黃蘊瑤說2010年廣州亞運比賽中途「炒車」，當想放棄時會回頭想為了什麼而踩，「自己喜歡、有興趣才會堅持到最後一刻」。

今年賽事除在各區設立男神組、女神組、小車神組、親子組及神隊友組5個競賽組別，亦首設「狂人車神」獎項，將頒予比賽期間最高累積騎行里數參加者。各組別及地區實時排名將於比賽場地及facebook即時更新。