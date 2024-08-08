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港聞二

江旻憓履新首職 隨共創明Teen訪杭

【明報專訊】巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓下周日（11日）將出任馬會對外事務助理經理。據了解，她履新翌日即有首項工作，下周一至三（12至14日）到杭州參加馬會贊助的「共創明Teen」活動，行程中她會有分享會，上司馬會公司事務執行總監譚志源亦會隨團。至於江旻憓與香港體育學院之間涉及全職運動員的合約安排，體院稱一般而言獎學金運動員合約期於每年3月底屆滿，期內運動員可申請退出獎學金計劃。

訪科企博物館 江將有分享會

政府2022年針對弱勢社群家庭的初中生推出「共創明『Teen』計劃」，該計劃獲馬會支持，今個暑假首次舉辦杭州學習團，讓逾80名學員免費到訪杭州，參觀領先創科企業、知名學府和國家級博物館，以及了解馬會參與杭州亞運馬術項目籌備工作的貢獻。特區政府代表、杭州市人民政府領導將分別出席學習團的歡迎及總結晚宴並致辭。

杭州學習團活動下周一至三舉行，據了解，江旻憓會全程隨團，下周三參觀杭州市運動員訓練基地後會有分享會。除江旻憓外，譚志源亦會隨團，並於首日歡迎晚宴及最後一日的總結晚宴致辭。

是否未完約 體院：運動員可申退出

江旻憓本周日（4日）突宣布告別全職劍擊運動員生涯，並期待有新的職業發展，周二譚志源便宣布江將加入馬會。體院全職運動員獎學金運動員合約一般於3月結束，坊間有質疑江與體院合約尚未完結便轉投馬會。本報昨向體院查詢江的合約何時結束，以及體院是否已跟她提前解約，體院稱因涉私隱不會透露個別運動員合約安排，一般而言體院獎學金運動員合約期會於每年3月31日屆滿，合約期內運動員可申請退出計劃，獲總教練及相關體育總會同意後即可生效，相關資助亦會於生效日期停止發放。

現時體院設有運動員獎學金計劃，根據體院網站，成功申請精英訓練資助及殘疾人精英訓練員資助的運動員均會成為體院獎學金運動員，分為不同級別，由「精英甲+」至成年隊。在精英訓練資助下，劍擊屬「A級」精英項目，江旻憓是其中一員，該資助的評核準則中，取得奧運獎牌者屬全職「精英甲+」運動員，每月標準資助額4.45萬元。

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