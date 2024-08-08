國安展廳首日 多青年團、內地客

團友少問政治 導賞主動講解

本報記者昨中午12時抵達歷史博物館，入場者需在博物館入口安檢，將隨身袋放到X光機掃描，毋須搜袋檢查，現場保安人員稱因新設國安展廳，故有安檢程序。

記者於展廳觀察，「歷史長河」影片播映區、《香港國安法》公布實施當日於天安門廣場升起的特大國旗及旁邊的國徽、互動問答遊戲機均受訪客歡迎，不少遊客在國旗及國徽下「打卡」。

市民稱國安認識由無變五成

林老師說，團友對館內一些模型較好奇，政治相關領域則「不太會問」，但因國家安全中政治、軍事、國土安全是基本，故會主動講解；又說要令小朋友或青年容易理解政治安全等較複雜的部分，需以比喻來說明，例如比喻國家為屋企。

特意前來參觀的市民Joker稱，以往政府常說維護國安，「但淨係講個名，一般市民係唔理解何謂國家安全」，認為展廳可讓市民更了解，免誤墮法網，舉例早前奏國歌有市民「擰歪面」、「鞋帶甩」，現明白這些舉動或會「唔尊重國歌」，形容觀展後對國家安全的了解由「無」到「有五六成」。

制服青年：感政治安全較重要

穿「保安局青少年制服團隊領袖論壇」衣服的黃同學昨隨團參觀，團員共10多人，觀展後覺得「政治安全」觀念較重要，「一個人的意識形態要正確」，才確保從事不同活動時「有愛國之心」。被問看到2019年修例風波展品後有何看法，當時18歲的他稱青年或受外部勢力影響，故要保護好自己，重申「意識形態一定要正確」。

展廳亦有不少內地遊客到訪，海南的冼小姐覺得展廳佈置很好、內容豐富，對「歷史長河」展區較深刻，讚賞呈現方式生動好理解，亦能立體傳達國安意識。