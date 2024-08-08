O記破製槍工場 檢逾50焦耳氣槍半成品

截46包裹 拘4人

有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）早前透過情報蒐集和分析，發現有犯罪集團在香港製造槍械部件，並將槍械部件運送外地。探員周一（5日）聯絡貨運公司，截獲集團寄出的46個可疑包裹，發現內含預壓式氣槍半製成品，同時突擊搜查屯門兩工廈單位，懷疑為製造工場和貨倉，並在工場內以「串謀無牌經營槍械或彈藥」罪拘捕39歲及40歲男子。

檢4台大型機器逾百盒鉛彈

工場檢獲4台製造槍械部件的大型機器、15支預壓式氣槍半製成品、超過100塊相關半製成部件、超過150件部件、8支壓縮氣樽、30支槍管、超過150盒鉛彈（俗稱痰罐仔）、逾220塊金屬原材料、8台電腦和13部電話等。軍械法證課初步評估檢獲槍械的槍口能量超過50焦耳（氣槍超過2焦耳被視為槍械），有待進一步檢驗。

警方其後在元朗及葵涌區拘捕30歲女子及50歲男子，涉嫌「串謀無牌經營槍械或彈藥」，相信二人參於集團運作，協助貨運公司運送槍械組件至外地。調查後兩人獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。