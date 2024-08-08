遊客派對房竹戰 10刀匪闖入劫20萬

4傷正緝兇 警穿避彈衣封工廈

4名受傷男子，年齡介乎28至33歲，其中一人勢較嚴重，頭部有約20厘米刀傷，而另一名傷者亦見面部有傷，當中3人由救護員即場治理及包紮，再由救護車送院。另一名傷者則自行前往醫院求醫。

警方昨清晨5時許接報，指觀塘道472至484號官塘工業中心一期一單位發生劫案。警員接報到場，臨時封鎖工廈各出入口，並登樓展開搜查，部分警員持盾牌、戴上頭盔及避彈衣戒備，警員亦翻查閉路電視了解事發經過。據了解，事主及賊人在事發後均四散，警方其後在附近尋回3名受傷男子。

消息指，3名內地男子及一名台灣男子相約到香港觀光，其後經朋友介紹至工廈派對房間消遣及打麻將。其間突遭10名男子闖入，以刀指嚇及用膠條襲擊，並將他們綑綁，透過網上理財從其中一名事主戶口轉走11萬元，再掠去4人總值約9萬元財物，包括現金及首飾等。警方經調查後，案件列行劫，由觀塘警區重案組跟進。