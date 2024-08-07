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港聞

港聞二

警打擊「搵快錢」拘69人 兩少年涉空頭支票購遊戲卡

【明報專訊】警方打擊盜竊、行劫等「搵快錢」相關罪行，過去兩周共拘捕69人，年齡最小12歲，涉款約146萬元。其中兩名16歲少年涉以「彈票黨」手法騙取價值1萬元的遊戲卡被捕。

共涉款146萬 被捕最細12歲

69名被捕人年齡12至74歲，共牽涉87宗案件，包括爆竊、行劫、搶掠、扒竊、地盤盜竊、處理贓物罪、串謀行騙、雜項盜竊及店舖盜竊等，涉款約146萬元。其中兩名16歲少年於網上社交平台向一名賣家聲稱有意購買價值1萬元的遊戲卡，雙方相約交收，被捕人稱以支票付款。事主查閱網上銀行戶口見相關紀錄，顯示已完成交易便交出遊戲卡。事主其後發現支票未能兌現，買家亦失聯。事主後來於網上見到有人出售相同遊戲卡，遂要求交易並報警。警方到場埋伏，趁時機成熟拘捕兩少年並起回相關遊戲卡。據了解，事主能認出涉案遊戲卡的序號。

非華裔男涉偷食物轉賣

兩雜貨舖負責人涉接贓

另外一名被捕44歲非華裔男子涉17宗盜竊案，他針對人流多員工少的超市及便利店落手，偷取多種日用品及食物，得手後將贓物帶到深水埗一個住宅單位暫存，再低價轉售雜貨店。警方調查後上月31日拘捕涉案男子，並到涉案雜貨店起回一批懷疑贓物。兩名雜貨店負責人因未能出示購貨單，涉嫌處理贓物罪被捕。據調查，所有贓物總值約3500元，暫未見涉集團式運作。

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