港大：甲流重症併發腎損傷 風險倍超新冠

急性腎損傷是感染呼吸道病毒後常見後遺症。港大醫學院臨牀醫學學院內科學系腎臟科、深切治療醫學部及微生物學系研究團隊利用醫管局病歷紀錄，分析2013年1月至2023年4月期間，本港15間公立醫院深切治療部共4328名患者，當中有2787名新冠患者及1541名甲流患者，並對比兩組病人留醫期間出現急性腎損傷、急性腎病、院內死亡等數據。

研究發現，分別有53.7%和37.8%的甲流和新冠患者併發急性腎損傷，經加權後計算，甲流患者出現急性腎損傷的風險較新冠病人高一倍。結果亦顯示，24.3%甲流患者出現較嚴重的第三期急性腎損傷，高於新冠患者的15.5%。

推測流感病毒較新冠更具毒性

病人急性腎損傷情况持續可演變成急性腎病，維持逾3個月則可界定為慢性腎病。研究發現，76.4%甲流患者出現急性腎病，高於新冠患者的66.2%；兩組病人發展成慢性腎病風險則相若，分別有約兩成。研究已發表在學術期刊《電子臨牀醫學》。

研究團隊表示，新冠和甲流病毒是常見呼吸道病毒，以往未有研究比較感染兩者的重症病人出現急性腎損傷的風險。

團隊從研究結果推測，流感病毒或比新冠病毒更具毒性，對腎臟造成更大損害，且本港新冠疫苗接種率高於流感疫苗，或能有效預防腎臟問題；至於在疫情大流行期間提高流感疫苗接種率能否減低多器官損傷的風險，仍有待進一步研究。

學者籲高危者接種疫苗

領導研究的港大醫學院臨牀醫學院內科學系臨牀副教授葉逸軒稱，研究揭示嚴重呼吸道病毒感染患者，有可能出現多重器官衰竭問題，呼籲所有高危病人及早接種疫苗。