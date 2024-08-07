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美食博覽展商信「香港製造」仍吸客 下周四開鑼4主題日 門票通用茶展家品展

【明報專訊】「美食博覽2024」下周四（15日）起一連5日在灣仔會展舉行。今屆美食博覽設4個主題日，包括美酒及日韓飲食，連同茶展及家品展等5項展覽，合共1840個展商參加。今年不少參展商推出「1元」優惠，有參展商看好銷情，毋懼北上消費熱潮，認為「香港製造」仍有很多人支持，預計生意升兩至三成。

只設電子入場券 尊貴區加10元

展覽不設實體門票銷售，市民可從多個平台購買電子入場券，或於會場入口收費站以電子支付即時付費入場。市民可憑30元門票參觀「美食博覽公眾館」、「美與健生活博覽」、「家電．家居．博覽」。「尊貴美食區」需多付10元，另設36元套票進入相關展覽及區域。今屆美食博覽設四大跨展主題日，分別為大江南北之旅、Happy Friday、日韓直送、身心靈健康周末。貿發局副總裁張淑芬表示，希望可利用4個不同主題日，以及很多不同特色產品、精彩服務，吸引更多市民留港消費。

稱北上消費潮影響小

雞煲品牌料銷情升兩三成

貿發局昨舉行傳媒預覽，雞煲品牌「樂婷媽媽」今年會於首日推出15份「1毫子雞雞福袋」，創辦人梁小姐表示，買滿200元可參加抽獎，頭獎送出100斤雞，400元更可免費送貨，亦會與百貨平台直播帶貨。她說北上消費對急凍食品影響較小，「香港製造」仍有很多人支持，預計銷量較去年升兩至三成。

安記海味續推「$1 『蟹』逅鮑魚」活動，9名參加者屆時會分組玩遊戲，勝出組別最多可贏得500罐鮑魚。負責人潘永熙稱今年趁機推出新產品蟹皇溏心鮑魚，亦會增設小食區，「有啲人未必想買鮑魚，可能只係想嚟食餐晏仔，或者特色嘢」，今年上半年門市生意有所下跌，但最近回升，希望展覽生意有一至兩成增長。

90展商獲清真食品飲品認證標誌

今年博覽亦新增清真食品和飲品標誌，逾90個展商獲認證。有售清真食品的參展商「復興」代表鄧琳軍表示，本身包裝有清真食品認證標誌，通關後東南亞旅客增加，亦有不少港人到東南亞旅遊，飲食文化得以交流，「香港人去完返嚟都會想回味當時旅行味道」。鄧續稱，清真食品不止不可含豬，亦涉及宰殺過程是否人道等，必須有專業機構認證。

「帝一榴」推出100份1元榴槤銅鑼燒，負責人馮女士預計人流及銷情均增加，「榴槤始終有一班捧場客」，由於是冷凍產品，預計不受北上消費影響。首次參展的Welixir亦推出一系列東南亞即食美食、中式燉湯及豬手，並每日分兩時段推出共100件1元優惠產品。

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