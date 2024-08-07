屠龍案辯方結案陳辭 指隊長瞞隊員不可信

李國輔表示，黃振強供辭充滿疑點，張被黃利用，蒙在鼓裏。李批評黃會「呃隊友」、言行不一、「大話冚大話」，是個機會主義者，會為個人利益蒙騙他人。

對於黃曾稱良心過意不去、自覺有責任說出真相才出庭頂證其他被告，李指黃做從犯證人可享更高減刑幅度，他有誘因誣陷其他被告，並獲控方撤銷殺警控罪，但案發時黃是聲稱「好想啪狗（槍殺警察）」的人，李質疑「咁樣都算良心過意唔去？」

稱隊員不會同意殺警 黃為逃亡費隱瞞

有證據顯示，吳智鴻一方12．8行動後會給黃逾100萬元逃亡。李稱，屠龍小隊隊員不會同意殺警，故黃向隊員隱瞞行動細節，務求「愈少人知、愈少阻礙」，便能取得逃亡費；從黃的信息可見，行動前夕他請友人幫他收拾行李，但無證據顯示其他隊員亦收拾行李，可見各人被蒙在鼓裏。

「煙花」指炮仗 稱張俊富不知串謀

針對控方指張與黃曾討論設置炸彈的位置，李指兩人用「煙花」作為術語，但意指煙花炮仗；黃曾擬在示威用炮仗對抗警察，亦向張稱會取得炮仗，故不能排除兩人只是討論放置炮仗。李又指，張對於炸彈和槍手位置、逃亡路線等一無所知，豈會在不顧自身安全下參與危險行動；由於黃作供不盡不實、有疑點，控方未能證明張是知情並參與串謀行動。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）