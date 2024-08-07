七一刺警事件 男子留言控煽惑傷人 稱語音輸入「未經大腦」

控方昨日舉證完畢，辯方中段陳辭時主張控方證據薄弱，即使作出最有利控方的詮釋亦不能將被告容昌明（現年25歲）定罪，被告無指明要插死警方，涉案5則留言只是一般評論。辯方舉例有人跳樓自殺，死後其單位變凶宅，留言指下次自殺勿累及他人，應自行在家燒炭，也不會構成煽動他人自殺；正如本案，辯方認為不同人對字眼有不同理解，不應無限放大。

提出插小腸 自言「食花生」非「教人」

控方回應，控罪詳情針對的是警務人員，並非個別警員，根據帖文背景、被告所用字眼，不能說當中不涉煽動言論。法官裁定本案表證成立，被告出庭作供，自言於2020年9月註冊「連登」帳戶，不算經常登入，平日瀏覽與時事有關的帖文。

被告稱，案發當日他按進以刺警事件為主題的帖文，看到有人留言質疑「做戲」，他遂以「食花生」心態留言「插X死佢老豆老母」和提出應瞄準小腸，「老豆老母」只是助語詞；而他覺得事件太荒謬，在鬧市中無理由會插中上半身，因此「收皮啦傻仔」實際是揶揄自己說要插小腸的留言。至於「教人點做都唔得？X你老母」，被告稱他被其他網民罵，故非常氣憤，衝口而出、用錯字，並非真想「教人」，而是用語音輸入時未經大腦。

【案件編號：DCCC 229/23】