平機會研究：八成女性指餵母乳公眾設施不足 政府處所育嬰間38%不符指引

康署：場地倘無育嬰間

盡量提供空間

屋宇署回覆稱會詳細了解及考慮報告的相關建議。

平機會去年6至9月分別收集1000份面談問卷、400份網上問卷，蒐集近3年曾餵哺母乳或集乳婦女的意見。當中逾八成表示公眾地方（圖書館、公園及體育館等）需要更多母乳餵哺或集乳設施，近九成認為商場應增設更多設施。

就最近一次用育嬰及哺乳室時遇到的問題，25.1%面談問卷受訪者指商業處所設施擁擠或等候時間太長，22.4%指政府處所設施不足或狀况不佳。81.9%受訪者建議提高設施衛生標準，研究引述一名女子稱「有體育館（的哺乳室）仲係一個殘廁，即係冲涼嘅地方畀你餵奶」。

平機會行政總監（營運）朱崇文指出，育嬰及哺集乳室不足、等候時間太長、房間太小和衛生欠佳等，直接影響女性會否在公眾處所餵哺母乳。平機會主管徐妤婷提到，曾有男上司要求女職員在公司閉路電視範圍餵哺母乳。

研究團隊亦針對50個商場和50個政府處所做設施審核，當中10個商場和8個政府處所無育嬰及哺乳室，如海怡廣場、佐敦谷公園及九龍公園游泳池，近乎全部2000年或之前建成。另外，52.5%的商場和38.1%的政府處所的育嬰範圍並未符合屋宇署《在商業樓宇提供育嬰間及哺集乳室》作業備考的建議面積，即單人使用育嬰間不應少於5平方米、多人使用育嬰間最少要有12平方米等。

團隊建議政府提供更多建設母乳餵哺設施的誘因，考慮修訂上述作業備考，以改善服務差距及鼓勵商業樓宇提供多於一間育嬰及哺乳室。

85%育嬰間男女適用 限女性入

研究又提到，育嬰範圍除非被指定同時用於育嬰和母乳餵哺而沒有間隔，否則應可供所有性別使用，而受審核處所中有85.4%的育嬰範圍之佈局應適合所有性別，但僅限女性進入；53.7%受審核處所的育嬰間展示帶有性別定型意味的方向標誌和符號，帶出錯誤信息，即照顧嬰兒只是婦女責任。